В Україні почався перерахунок пенсій – виплати зростуть для 8 мільйонів осіб

Із 1 березня в Україні розпочали автоматичний перерахунок пенсій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Міністерства соціальної політики у Фейсбуці.

«1 березня 2021 року розпочато автоматичний перерахунок пенсій для осіб, які отримують пенсії, призначені згідно із Законами України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (з числа військовослужбовців строкової служби), «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті реалізації постанови № 127 очікується, що пенсії підвищаться у 8 мільйонів людей, а сума підвищення для осіб, пенсії яких підлягають перерахунку, в середньому становить 308 гривень.

«Якщо після перерахунку розмір пенсії зростає, то таке підвищення не може бути меншим за 100 гривень», - зауважують у Мінсоцполітики.

Також повідомляється, що підвищено мінімальну пенсійну виплату з 2100 грн до 2200 грн для пенсіонерів, які мають страховий стаж тривалістю у жінки 30 років, у чоловіка - 35 років.

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Як повідомлялося, 22 лютого 2021 року Кабінет Міністрів прийняв постанову «Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році», якою встановлено проведення індексації пенсій з 1 березня 2021 року на 11%.