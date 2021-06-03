Рада удосконалила систему оскарження публічних закупівель

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та інших законів щодо вдосконалення системи оскарження публічних закупівель" (№5309).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Відповідний законодавчий акт підтримали 273 народні депутати.

Так, ухваленим документом вносяться зміни до закону "Про публічні закупівлі", які удосконалюють питання оскарження процедур закупівлі, у тому числі, у частині суб’єктів оскарження узгоджуються із положеннями закону «Про Антимонопольний комітет України».

Законом також удосконалюється процес подання та розгляду скарг, передбачається подання скарг у формі електронного документа шляхом заповнення уніфікованих форм. Крім того, законодавчий акт передбачає, що у випадку оскарження тендерної документації суб’єкт оскарження зобов’язаний надавати докази наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів.

Передбачається підвищення прозорості процесу оскарження, зокрема, завдяки публічності запитів органу оскарження та відповідей на них.

Окрім цього, уточнено деякі положення у частині забезпечення функціонування електронного каталогу; включено лізинг до переліку послуг, на які поширюється дія закону; уточнено види послуг, на які не поширюється дія закону; уточнено строки оприлюднення інформації про закупівлю під час проведення спрощеної закупівлі тощо.

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Крім того, змінами до закону "Про запобігання корупції" до числа службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, віднесено уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт у першому читанні 29 квітня 2021 року.