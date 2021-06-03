Рада пропонує запровадити електронну базу даних зовнішньої реклами

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №5094 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавчого регулювання у галузі зовнішньої реклами".

Відповідне рішення підтримали 334 народних депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається у пояснювальній записці, метою законопроєкту є створення сприятливих правових умов для покращення благоустрою населених пунктів та їх підприємницького середовища шляхом комплексного законодавчого врегулювання питань, пов’язаних з розміщенням зовнішньої реклами.

Проєкт закону передбачає, що відповідні дозвільні органи мають запровадити відкриту електронно-інформаційну базу даних зовнішньої реклами та кодування кожного рекламного засобу двомірним штрих-кодом (QR-код), що міститиме відомості про власника та конструкцію.

Крім цього, законопроєктом передбачається встановлення єдиного порядку розміщення зовнішньої реклами, здійснення дозвільно-погоджувальних процедур та видачі (відмови у видачі, продовження дії, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

Проєктом закону також пропонується встановити чіткий та прозорий порядок демонтажу самовільно розміщених засобів зовнішньої реклами та врегульовується порядок справляння плати за тимчасове користування місцями розміщення засобів зовнішньої реклами, що є державною та комунальною власністю.

Згідно із текстом законодавчого акта, зовнішня реклама – це реклама, що розміщується з використанням спеціальних конструкцій - засобів зовнішньої реклами, розташованих на відкритій місцевості, на зовнішніх поверхнях будівель і споруд, елементах (частинах) об’єктів благоустрою.

Очікується, що ухвалення цього законопроєкту дозволить створити належні передумови для модернізації галузі зовнішньої реклами та покращити ситуацію у питанні забезпечення безпеки дорожнього руху, засвідчить дотримання Україною своїх міжнародно-правових зобов’язань.