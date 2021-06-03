В Україні інтернет-гіганти сплачуватимуть податки до бюджету - закон
Як передає кореспондент Укрінформу, закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам" у другому читанні підтримали 283 народних депутати.
Законом пропонується доповнити Податковий кодекс нормами щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами та нормами щодо удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам.
Ухвалення закону забезпечить справедливі умови оподаткування для національних та міжнародних компаній-нерезидентів, які надають електронні послуги на території України. Введення правил сприятиме додатковим надходженням від сплаченого податку до бюджету.