В Україні інтернет-гіганти сплачуватимуть податки до бюджету - закон

Верховна Рада ухвалила закон, що зобов'язує інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету.

Як передає кореспондент Укрінформу, закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам" у другому читанні підтримали 283 народних депутати.

Законом пропонується доповнити Податковий кодекс нормами щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами та нормами щодо удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам.

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Ухвалення закону забезпечить справедливі умови оподаткування для національних та міжнародних компаній-нерезидентів, які надають електронні послуги на території України. Введення правил сприятиме додатковим надходженням від сплаченого податку до бюджету.