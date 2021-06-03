Банки готові до агрокредитування після відкриття ринку землі

Банки в Україні уже готові розпочати кредитування араріїв після відкриття ринку землі, проте активність у цьому сегменті з’явиться щонайменше через два роки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Фінансовий клуб.

«Уже сьогодні банки, що працюють у сегменті агро, розробляють кредитні продукти, які дають змогу агропідприємствам отримати фінансування на купівлю землі. Крім того, фермери зможуть надати свою землю в заставу банку, щоб залучити позикові кошти за доступною ціною», – розповіла голова правління Банку Альянс Юлія Фролова.

Банкіри наголосили, що одна з причин, яка буде стримувати розвиток кредитування під заставу землі або на її купівлю, – це відсутність ринкового ціноутворення на землю.

Юлія Фролова прогнозує, що на максимальну активність у сегменті кредитування під заставу землі або на купівлю землі варто очікувати десь через два роки після запуску ринку.

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За її оцінками, максимальна ставка, за якою агрогосподарства можуть обслуговувати борг і при цьому розвивати бізнес та підвищувати ефективність і врожайність з одного гектара, становить до 3% річних.

«За умови облікової ставки 6,5% (розмір облікової ставки на 3 червня становить 7,5% – Ред.) і вартості ресурсів на рівні до 10% розмір компенсацій, який має бути закладено в бюджеті, досить істотний», – попереджає Фролова.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 28 квітня 2020 року підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", який Верховна Рада ухвалила 31 березня 2020 року.

Зокрема, законом передбачено, що з 1 липня 2021 року громадяни України можуть набувати право власності на земельні ділянки сільгосппризначення площею до 100 га. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тис. га землі. Заборонено продаж державних і комунальних земель. Відповідно до закону, питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.

24 травня Президент Володимир Зеленський підписав закон “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин”, ухвалений Верховною Радою 28 квітня 2021 року.