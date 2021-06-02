Кабмін збільшив квоти на безакцизний медичний спирт деяким суб'єктам підприємницької діяльності.

Як передає Укрінформ, відповідна постанова була ухвалена на засіданні Кабінету Міністрів.

Отже, передбачено збільшення квот на відвантаження суб'єктам підприємницької діяльності спирту етилового, що використовується для виробництва лікарських засобів ( у тому числі компонентів крові та виготовлених з неї препаратів), йдеться у пояснювальній записці до документа.

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Збільшення квот не стосується виробництва лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів.