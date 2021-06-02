Рада пропонує запровадити спецрежим оподаткування для резидентів Дія City

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №5376 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", який вводить спеціальний режим оподаткування для резидентів Дія City.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення підтримав 281 народний депутат.

Згідно з текстом пояснювальної записки до законопроєкту, документ запроваджує спеціальний режим оподаткування ІТ компаній-резидентів Дія City та спеціальний режим оподаткування окремих доходів працівників та гіг-спеціалістів, що працюють у таких компаніях.

Спецрежим оподаткування резидентів Дія City передбачає можливість переходу ними на оподаткування податком на прибуток підприємств у розмірі 9% та оподаткування низки операцій. Зокрема, вводиться оподаткування: виплат процентів на користь нерезидентів – пов’язаних осіб, або нерезидентів, зареєстрованих в державах, що є «низькоподатковими» юрисдикціями, виплат роялті в сумах перевищення ліміту та безоплатного надання майна не платнику податку (крім окремих випадків).

Разом із цим вводиться податок на надання фінансової допомоги не платнику податку, яка не підлягає поверненню, або пов’язаній фізичній особі – неплатнику податку або пов’язаній особі – нерезиденту незалежно від наявності умови про повернення, або пов’язаній юридичній особі – неплатнику податку чи непов’язаній особі, яка залишається неповернутою протягом 12 календарних місяців (крім окремих випадків). Також у законопроєкті пропонують оподатковувати виплати, що здійснюються у зв’язку із вкладенням в об’єкти інвестицій (в тому числі придбанням майна), що перебувають за межами території України, придбання майна, робіт, послуг у неплатника податку – нерезидента, та/або передачу майна, робіт, послуг неплатнику податку – нерезиденту (якщо розрахунки чи постачання майна, робіт, послуг за відповідними операціями не здійснено у 360-денний чи інший строк відповідно до законодавства).

Спеціальний режим оподаткування окремих доходів працівників та гіг-спеціалістів резидентів Дія City передбачає оподаткування податком з доходів фізичних осіб за ставкою 5%. Також пропонується запровадити сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі: мінімального страхового внеску – для працівників резидентів Дія Сіті; 22% від визначеного з урахуванням положень гіг-контракту розміру бази нарахування єдиного внеску, однак не більше максимальної та не менше мінімальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої законом – для гіг-спеціалістів резидента Дія City.

Очікується, що після ухвалення відповідного проєкту закону вже у 2021-2022 роках завдяки запровадженню стимулюючих заходів буде створено близько 80 тис. нових робочих місць. А до 2025 року очікується зростання ринку креативної індустрії до 11,8 млрд доларів США (в 2019 році він становив 6,2 млрд доларів США).

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 15 квітня ухвалила у першому читанні законопроєкт «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», який передбачає створення спеціального правового режиму для ІТ-галузі – Дія City.

Мінцифри на початку червня 2020 року анонсувало старт проєкту Дія City - першої в світі віртуальної бізнес-країни. Мета проєкту - створити сприятливі умови для розвитку інноваційного і технологічного бізнесу. Планується, що проєкт зацікавить українські та міжнародні IT-компанії, інвестиційні фонди, стартапи, освітні організації.