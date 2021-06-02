Уряд планує підвищити граничну ціну пального

Кабінет Міністрів планує внести зміни до постанови, яка регулює граничну ціну бензину та дизельного пального, шляхом внесення змін до розрахунків їхньої середньої вартості.

Як передає Укрінформ, відповідний проєкт постанови внесено до порядку денного засідання уряду на 2 червня.

Згідно з пояснювальною запискою, планується затвердити зміни до постанови №1236 від 9 грудня 2020 року, яку постановою від 14 травня 2021 року було доповнено пунктом, згідно з яким Кабмін встановив на період дії карантину граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального - не вище 7 грн/літр і бензину - не вище 5 грн/літр.

Згідно з пропонованими змінами до цього пункту, середню вартість дизпалива (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm) визначає Мінекономіки на підставі розрахунків НАК "Нафтогаз України", здійснених на основі даних Platts CIF NWE за попередню декаду, сум митних платежів (акцизний податок і ПДВ) і офіційного курсу валют від НБУ плюс витрати розміром 27 дол./тонна.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів постановою №474 від 14 травня встановив на період дії карантину граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального (не вище 7 грн/літр) і бензину (не вище 5 грн/літр).

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Середня вартість дизельного пального і бензину визначається Мінекономіки на підставі розрахунків НАК «Нафтогаз України», проведених з урахуванням даних Platts CIF NWE за попередню декаду, сум митних платежів та офіційного курсу валют, встановленого НБУ. Оприлюднення міністерством середніх цін одного літра дизпалива і бензину відбувається щомісяця 3-го, 13-го і 23-го числа.