Уряд планує підвищити граничну ціну пального
Як передає Укрінформ, відповідний проєкт постанови внесено до порядку денного засідання уряду на 2 червня.
Згідно з пояснювальною запискою, планується затвердити зміни до постанови №1236 від 9 грудня 2020 року, яку постановою від 14 травня 2021 року було доповнено пунктом, згідно з яким Кабмін встановив на період дії карантину граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального - не вище 7 грн/літр і бензину - не вище 5 грн/літр.
Згідно з пропонованими змінами до цього пункту, середню вартість дизпалива (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm) визначає Мінекономіки на підставі розрахунків НАК "Нафтогаз України", здійснених на основі даних Platts CIF NWE за попередню декаду, сум митних платежів (акцизний податок і ПДВ) і офіційного курсу валют від НБУ плюс витрати розміром 27 дол./тонна.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів постановою №474 від 14 травня встановив на період дії карантину граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального (не вище 7 грн/літр) і бензину (не вище 5 грн/літр).
Середня вартість дизельного пального і бензину визначається Мінекономіки на підставі розрахунків НАК «Нафтогаз України», проведених з урахуванням даних Platts CIF NWE за попередню декаду, сум митних платежів та офіційного курсу валют, встановленого НБУ. Оприлюднення міністерством середніх цін одного літра дизпалива і бензину відбувається щомісяця 3-го, 13-го і 23-го числа.