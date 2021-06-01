Рада планує розширити можливості кредитних спілок

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає оновлення редакції чинного Закону "Про кредитні спілки" з метою закріплення нових підходів до регулювання ринку кредитних спілок та діяльності кредитних спілок.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідний законопроєкт 5125 "Про кредитні спілки" у першому читанні підтримали 267 народних депутатів.

"Законопроєкт покликаний розширити можливості та перспективи розвитку кредитних спілок, актуалізувати вимоги регулювання та нагляду за ними з урахуванням міжнародних практик, що дозволить створити передумови для функціонування стабільного, ефективного, конкурентного та прозорого ринку кредитних спілок та підвищить захищеність прав членів кредитних спілок", - йдеться у пояснювальній записці.

Законопроєктом зокрема пропонується розширити можливості для кредитних спілок надавати нові види послуг, підвищити рівень доступності фінансових послуг для широкого загалу, вдосконалити вимоги до ліцензування і корпоративного управління в кредитних спілках, підвищити рівень капіталізації та стресостійкості кредитних спілок для зміцнення надійності сектору та довіри до нього споживачів.

Також планується вдосконалити порядок проведення загальних зборів членів кредитних спілок, запровадити ризик-орієнтований підхід до нагляду за кредитними спілками, впровадити систему завчасного попередження ризиків для швидкого реагування на можливі проблеми в діяльності кредитної спілки, а також вдосконалити процедуру добровільного та примусового виходу кредитних спілок з ринку.