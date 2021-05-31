Нацбанк анулював ліцензію кредитспілці - відмовила у проведенні перевірки

Нацбанк анулював ліцензію кредитспілці за її відмову у проведенні перевірки

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк України за результатами позапланової інспекційної перевірки ухвалив рішення про застосування до кредитної спілки “Партнер-кредит” заходу впливу у вигляді відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності із надання фінансових послуг. А саме – ліцензії на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку ухвалив на засіданні 28 травня 2021 року.

Департамент виїзних перевірок Національного банку в березні цього року здійснив позапланову інспекційну перевірку цієї кредитної спілки. За результатами перевірки встановлений та зафіксований факт відмови у проведенні перевірки, оскільки уповноважені особи Національного банку не були допущені до здійснення перевірки, а особа, уповноважена представляти інтереси КС “Партнер-кредит”, була відсутньою упродовж першого дня перевірки.

Відмова небанківської фінансової установи у проведенні перевірки, зокрема й через відсутність упродовж першого дня перевірки особи, уповноваженої представляти інтереси фінустанови на час перевірки, є підставою для застосування заходу впливу. А саме – відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Це передбачено вимогами чинного законодавства, зокрема Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.

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Рішення про застосування заходу впливу набуває чинності з дня його ухвалення.

З цього моменту кредитна спілка втрачає право укладати нові договори (або продовжувати строк чинних договорів) про надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту із клієнтами.

Водночас відкликання ліцензії не позбавляє фінансову установу від виконання своїх зобов’язань за раніше укладеними договорами про надання фінансових послуг.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку 9 квітня 2021 року ухвалив рішення застосувати захід впливу до КС “Партнер-кредит”, а саме – тимчасово зупинити ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Кредитна спілка повинна була усунути порушення, які стали причиною для тимчасового зупинення ліцензії, у строк до 20 травня 2021 року.

Проте станом на дату ухвалення відповідного рішення щодо анулювання ліцензії, КС “Партнер-кредит” не надала інформацію про усунення порушень, які стали причиною для тимчасового зупинення ліцензії.