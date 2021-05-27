Нацбанк видав валютну ліцензію компанії зі страхування життя

Національний банк ухвалив рішення видати ПрАТ "CК "Уніка Життя" ліцензію на здійснення валютних операцій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк України 26 травня 2021 року ухвалив рішення видати ПрАТ "CК "Уніка Життя" ліцензію на здійснення валютних операцій (здійснення розрахунків у іноземній валюті на території України за договорами страхування життя)", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, уже п’ять лайф-страховиків в Україні мають таку ліцензію. У 2020 році ліцензію на здійснення валютних операцій вже отримали: АТ "СК "ТАС", ТДВ "СК "Аркс Лайф", ПрАТ "Граве Україна Страхування Життя" та ПрАТ "Метлайф".

ПрАТ "СК "Уніка Життя" станом на 31 березня 2021 року займала п’яте місце на ринку страхування життя за розміром активів за балансом (1,44 млрд грн) та п’яте місце за розміром страхових резервів (916 млн грн). Частка ринку компанії за сформованими страховими резервами становить 7,2% від загального обсягу резервів зі страхування життя.

У НБУ нагадали, що компаніі зі страхування життя отримують валютні ліцензії після ухвалення Закону України "Про валюту і валютні операції" у межах валютної лібералізації. Завдяки цьому клієнти компаній мають можливість як укладати договори страхування життя в іноземній валюті, а так і отримувати у валюті виплати.