П’ять фінкомпаній поповнили ринок - НБУ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
Національний банк уніс до Державного реєстру фінансових установ чотирьох нових учасників ринку: ТОВ “Командор Фінанс Груп”, ТОВ “Корд пей”, ТОВ “ФК “Шефа Фінанс” та Кредитну спілку “Агро Бізнес Кредит”.
Водночас до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги внесено ТОВ “Дірект Фінанс Інвест”.
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 21 травня. Четверо з п’яти нових учасників ринку отримали ліцензії на надання фінансових послуг.
Так, ТОВ “Командор Фінанс Груп” та ТОВ “ФК “Шефа Фінанс” отримали по три ліцензії – на надання послуг з фінансового лізингу, на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, а також на надання послуг з факторингу.
ТОВ “Корд пей” отримало одну ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту.
Кредитна спілка “Агро Бізнес Кредит” отримала дві ліцензії – на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення, а також на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту.
ТОВ “Дірект Фінанс Інвест” поки ще не має ліцензії на надання послуг з фінансового лізингу.
Як повідомляв Укрінформ, Національний банк із 1 липня 2020 року став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.