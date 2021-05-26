П’ять фінкомпаній поповнили ринок - НБУ

Фінансовий ринок поповнити три фінансові компанії, одна кредитна спілка та один лізингодавець – юридична особа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк уніс до Державного реєстру фінансових установ чотирьох нових учасників ринку: ТОВ “Командор Фінанс Груп”, ТОВ “Корд пей”, ТОВ “ФК “Шефа Фінанс” та Кредитну спілку “Агро Бізнес Кредит”.

Водночас до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги внесено ТОВ “Дірект Фінанс Інвест”.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 21 травня. Четверо з п’яти нових учасників ринку отримали ліцензії на надання фінансових послуг.

Так, ТОВ “Командор Фінанс Груп” та ТОВ “ФК “Шефа Фінанс” отримали по три ліцензії – на надання послуг з фінансового лізингу, на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, а також на надання послуг з факторингу.

ТОВ “Корд пей” отримало одну ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту.

Кредитна спілка “Агро Бізнес Кредит” отримала дві ліцензії – на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення, а також на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту.

ТОВ “Дірект Фінанс Інвест” поки ще не має ліцензії на надання послуг з фінансового лізингу.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк із 1 липня 2020 року став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.