Вуглецевий податок ЄС не передбачатиме обмежень у торгівлі з Україною - Стефанішина

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила про згоду з Європейським Союзом, що запровадження механізму CBAM (Механізм коригування вуглецю на кордоні - ред.) не стосуватиметься обмежень у торгівлі з Україною.

Про це вона заявила на спільному засіданні комітетів Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС та з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, передає кореспондент Укрінформу.

Віцепрем’єр зазначила, що рішення Єврокомісії щодо CBAM може суттєво обмежити торгівлю України. “За розрахунками наших аналітичних центрів введення такого заходу фактично заблокувало б 20% усього експорту української продукції певних секторів на ринок Європейського Союзу”, - підкреслила Стефанішина.

Урядовець звернула увагу, що Україна розпочала офіційні консультації в рамках Угоди про асоціацію з цього питання, і в Брюсселі була досягнута згода стосовно того, що для України, як країни, яка має зону вільної торгівлі з ЄС, не можуть застосовуватися прямі обмеження у торгівлі.

“Фактично, за результатами перемовин ми досягли згоди стосовно того, що таке рішення не стосуватиметься обмежень у торгівлі і не порушуватиме Угоду про асоціацію та фактично не впливатиме миттєво на експорт української продукції”, - зауважила віцепрем’єр.

Як повідомляв Укрінформ, у травні в рамках Ради асоціації Україна-ЄС відбувся діалог щодо “зеленого” курсу ЄС.