Уряд напрацював законопроєкт про обов’язкові пенсійні накопичення

Уряд напрацював законопроєкт, який детально описує модель обов’язкових пенсійних накопичень, що могла б запрацювати в Україні.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики.

Зокрема зазначається, що за словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, протягом року уряд спільно з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), Національним банком України, Комітетом Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, Офісом Президента, Офісом простих рішень та результатів, консультуючись з міжнародними партнерами, напрацював законопроєкт, що детально описує модель обов’язкових пенсійних накопичень, яка б могла запрацювати в наших реаліях.

«Передбачається, що участь у системі братимуть офіційно працюючі люди, застраховані особи, в тому числі особи, які отримують різні види допомоги та грошового забезпечення від держави (особи, що перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення 3 років або доглядають за непрацездатними родичами, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу та інші)», - ідеться у повідомленні.

Також зазначається, що фізичні особи-підприємці, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства братимуть участь на добровільній основі.

Згідно з інформацією Мінсоцполітики, передбачається, що роботодавці сплачуватимуть 2% внесків за рахунок відповідного зменшення ставки ЄСВ, а працівники – 2% за рахунок зменшення ставки ПДФО.

«Фактично, пропонується частину податків, які сплачуються зараз, передати у власність людині», - заявляють у Мінсоцполітики.

Окрім того, інформують у відомстві, обговорюється можливість на старті зробити внески, коли 1% роботодавець сплачуватиме людині за рахунок зниження ЄСВ, а ще 1% держава напряму сплачуватиме на рахунок людини з бюджету.

«Людина сама обиратиме пенсійний фонд або банк, в якому хоче зберігати свої накопичення, але не з усіх, а лише з тих, яких попередньо додатково перевірять регулятори – НКЦПФР та НБУ – за цілим рядом критеріїв, та до щоденної діяльності яких виписані підвищені вимоги», – заявляють у міністерстві.

Водночас повідомляється, що обрати фонд або банк людина зможе через «єдине вікно» на базі Єдиного соціального реєстру у будь-який зручний спосіб: за допомогою мобільного застосунку чи в особистому кабінеті вебпорталу, через ЦНАП, вебпортал «Дія» чи під час особистого звернення.

Як зазначається, учасник у щоденному режимі зможе контролювати стан своїх пенсійних накопичень на індивідуальному пенсійному рахунку, у будь-який час перевести свої пенсійні кошти до іншого фонду або банку без жодних штрафних санкцій, а в окремих випадках – скористатись пенсійними накопиченнями до досягнення пенсійного віку. Також достроково можна забрати кошти при виїзді на постійне місце проживання за кордон.

При досягненні пенсійного віку людина зможе обрати собі вид пенсійної виплати з кількох видів довічних виплат, виплат на встановлений строк, інформують у міністерстві, а в разі смерті учасника пенсійні кошти отримають його спадкоємці, як і будь-яке інше майно.

Як повідомлялося, раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд планує у 2021 році запустити накопичувальну пенсійну систему.