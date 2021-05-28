Єрмак обговорив з головою наглядової ради ПриватБанку корпоративну реформу

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак обговорив з головою наглядової ради ПриватБанку Шерон Іскі корпоративну реформу та домовилися про постійний контакт для вирішення операційних питань діяльності банку.

Участь у зустрічі також взяла заступник керівника ОП Юлія Свириденко, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Сторони дійшли згоди щодо необхідності підтримки постійного контакту та безпосереднього діалогу задля оперативного реагування на можливі виклики у сфері корпоративної реформи та, зокрема, на операційні питання діяльності ПриватБанку", - розповіли в ОП.

Єрмак також запевнив, що Президент Володимир Зеленський підтримує ідею корпоративної реформи та має на меті забезпечити подальший прогрес у корпоративному управлінні державними підприємствами та банками, що належать державі.

Зазначається, керівник ОП висловив подяку Шерон Іскі, всьому складу наглядової ради та правлінню ПриватБанку "за сумлінне виконання обов’язків та роботу в інтересах народу України".

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Як повідомляв Укрінформ, 27 травня наглядова рада ПриватБанку призначила Герхарда Бьоша новим головою правління.

ПриватБанк, націоналізований НБУ в грудні 2016 року, є найбільшим комерційним банком в Україні за кількістю клієнтів, вартістю активів, кредитним портфелем та обсягом податків, сплачених до державного бюджету.