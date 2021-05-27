Наглядова рада ПриватБанку обрала нового голову правління
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ПриватБанк.
"Наглядова рада ПриватБанку з радістю повідомляє про призначення пана Герхарда Бьоша у якості нового Голови Правління ПриватБанку", - йдеться у повідомленні.
У ПриватБанку зазначають, що Бьош є досвідченим банкіром із 35-ти річним досвідом роботи, який упродовж 15 років працював на керівних провідних посадах у банківському секторі України та має ґрунтовне розуміння української та європейської банківських систем. Він успішно керував великими проєктами з трансформації банків, зокрема процесами приватизації.
"Герхард Бьош вступить на посаду після його погодження Національним банком України. Завершення цього конкурсного відбору є важливим фактором для подальшого розвитку та успіху банку", - наголошують у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, ПриватБанк, націоналізований НБУ в грудні 2016 року, є найбільшим комерційним банком в Україні за кількістю клієнтів, вартістю активів, кредитним портфелем та обсягом податків, сплачених до державного бюджету.