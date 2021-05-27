Наглядова рада ПриватБанку обрала нового голову правління

Наглядова рада ПриватБанку призначила Герхарда Бьоша новим головою правління.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ПриватБанк.

"Наглядова рада ПриватБанку з радістю повідомляє про призначення пана Герхарда Бьоша у якості нового Голови Правління ПриватБанку", - йдеться у повідомленні.

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У ПриватБанку зазначають, що Бьош є досвідченим банкіром із 35-ти річним досвідом роботи, який упродовж 15 років працював на керівних провідних посадах у банківському секторі України та має ґрунтовне розуміння української та європейської банківських систем. Він успішно керував великими проєктами з трансформації банків, зокрема процесами приватизації.

"Герхард Бьош вступить на посаду після його погодження Національним банком України. Завершення цього конкурсного відбору є важливим фактором для подальшого розвитку та успіху банку", - наголошують у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, ПриватБанк, націоналізований НБУ в грудні 2016 року, є найбільшим комерційним банком в Україні за кількістю клієнтів, вартістю активів, кредитним портфелем та обсягом податків, сплачених до державного бюджету.