Наглядова рада ПриватБанку обрала нового голову правління

Наглядова рада ПриватБанку обрала нового голову правління

Укрінформ
Наглядова рада ПриватБанку призначила Герхарда Бьоша новим головою правління.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ПриватБанк.

"Наглядова рада ПриватБанку з радістю повідомляє про призначення пана Герхарда Бьоша у якості нового Голови Правління ПриватБанку", - йдеться у повідомленні.

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У ПриватБанку зазначають, що Бьош є досвідченим банкіром із 35-ти річним досвідом роботи, який упродовж 15 років працював на керівних провідних посадах у банківському секторі України та має ґрунтовне розуміння української та європейської банківських систем. Він успішно керував великими проєктами з трансформації банків, зокрема процесами приватизації.

"Герхард Бьош вступить на посаду після його погодження Національним банком України. Завершення цього конкурсного відбору є важливим фактором для подальшого розвитку та успіху банку", - наголошують у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, ПриватБанк, націоналізований НБУ в грудні 2016 року, є найбільшим комерційним банком в Україні за кількістю клієнтів, вартістю активів, кредитним портфелем та обсягом податків, сплачених до державного бюджету.

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