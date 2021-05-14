ПриватБанк перерахував державі перший транш дивідендів за 2020 рік

ПриватБанк перерахував до державного бюджету перший транш дивідендів за 2020 рік, який становив 10 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це йдеться та сайті фінустанови.

"Сьогодні, 14 травня 2021 року, ПриватБанк перерахував до державного бюджету перший транш дивідендів у розмірі 10 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

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Як відомо, згідно із погодженою наглядовою радою та затвердженою урядом річною звітністю за 2020 рік, ПриватБанк спрямує на виплату дивідендів державі 19,4 млрд грн., що становить 80% чистого прибутку фінустанови за 2020 рік. Згідно з річним звітом банку, його чистий прибуток за підсумками 2020 року становив 24,3 млрд грн.