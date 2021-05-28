Словаччина зацікавлена у розвитку співпраці з Україною - прем'єр Хегер

Словацька Республіка зацікавлена у розвитку співпраці з Україною в торговельно-економічній та енергетичній сферах.

Про це заявив Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер після зустрічі Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми хочемо розвивати наші торгові відносини, від яких користь могли б мати обидві сторони. Тому сьогодні підписується угода між словацьким агентством SARIO та її українським партнером. Ми зацікавлені у співпраці в області енергетики - це природний газ, електрика і, звісно, водень. І всі ми знаємо, що для цього потрібна прогнозована підприємницька сфера», - сказав Хегер.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер у п'ятницю відвідує Київ з офіційним візитом.

Словацька агенція розвитку інвестицій та торгівлі (SARIO) діє під егідою Міністерства економіки Словаччини.