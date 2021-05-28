Галущенко назвав розвиток систем накопичення кроком до інтеграції з енергосистемою Європи

Розвиток систем накопичення енергії є одним з важливих кроків на шляху інтеграції енергосистеми України з континентальною енергетичною системою Європи, ENTSO-E.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міненергетики, про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час круглого столу: «Аукціони на послуги зі зберігання енергії і питання достатності ресурсів».

Міністр зазначив, що українська енергосистема потребує підвищення гнучкості та збільшення доступних резервів підтримки та відновлення частоти. Системи накопичення енергії (energy storage) можуть забезпечити ці потреби.

«Міністерство вбачає великий потенціал у побудові систем на основі батарей, і введення 0,2 ГВт додаткових систем підтримки частоти є важливим у рамках процесу синхронізації з ENTSO-E», – заявив міністр.

Він зауважив, що в Україні нещодавно було вперше законодавчо визначено поняття «система накопичення енергії», а Верховна Рада отримала на розгляд низку відповідних законопроєктів щодо розвитку таких систем.

"Проте крім нормативно-правової бази мають працювати й економічні стимули для їхнього будівництва", - сказав Галущенко.

Серед рішень, які спрятимуть розвитку систем накопичення, міністр назвав оголошення конкурсів на будівництво проєктів генеруючої потужності та заходів з управління попитом. Проте найкращим стимулом для розвитку буде ринок.

«Я переконаний, що пріоритетним напрямком розвитку систем накопичення енергії мають бути саме ринкові механізми стимулювання», – підкреслив Герман Галущенко.

Як повідомляв Укрінформ, у Резолюції Європарламенту щодо імплементації Угоди про асоціацію Україна—ЄС, ухваленій 11 лютого 2021 року, Європейський парламент повністю підтримав інтеграцію України до європейської континентальної енергетичної мережі (ENTSO-E)

Дана синхронізація об’єднаної енергосистеми України з енергомережею ENTSO-E запланована на 2023 рік.

Україна виконала більшу частину технологічних кроків, необхідних для синхронізації. У 2019-2020 роках було проведено випробування систем збудження на енергоблоках ТЕС, ТЕЦ, ГЕС та АЕС. Дані, отримані в результаті цих випробувань, будуть використані для проведення додаткових досліджень, передбачених Каталогом заходів Угоди про умови майбутньої синхронізації. Також на їх основі буде побудована спільна математична модель синхронної роботи української та європейської енергосистем. Успішність такого моделювання є однією з ключових передумов для тестування ОЕС України в ізольованому від енергосистем Росії та Білорусі режимі. Проведення такого тесту заплановане у 2022 році.

ENTSO-E, європейська мережа системних операторів передачі електроенергії, - організація, що об'єднала в липні 2009 року електричні мережі об'єднань ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE і UKTSOA.