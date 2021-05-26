Доходи аграріїв зростуть на $2,5 мільярда завдяки супутниковим технологіям - Держкосмос

За оцінками Державного космічного агентства України (ДКАУ), використання космічних технологій, зокрема супутникового моніторингу, і вчасне реагування на кліматичні та інші виклики приноситимуть сільгоспвиробникам до 2,5 млрд доларів на рік.

Як передає кореспондент Укрінформу, у цьому учасників форуму “Україна 30. Земля” запевнив голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай.

За його словами, аграрії - одні з найбільших у світі користувачів супутникових даних. Бо саме з космосу найкраще отримувати детальну інформацію (приміром, про найменшу ділянку поля), розуміти, що там вирощується, яка вологість ґрунту, метеорологічні умови тощо.

“Завдяки космічній навігації і супутниковому зв’язку можна з великою точністю вимірювати площу, форму поля й забезпечувати заходи з точного землеробства. Саме тому країни світу щороку витрачають більше 80 млрд доларів на реалізацію космічних проєктів. Найбільша частка цих витрат припадає на проєкти супутникового зв’язку, навігації й дистанційного зондування землі”, - розповів Тафтай.

Впровадження цих проєктів в інтересах агросфери допомагає ухвалювати більш точні та обґрунтовані управлінські рішення, створювати високотехнологічні робочі місця, розвивати людський потенціал, провадити точне землеробство, раціонально використовувати землі, сприяти розвитку економіки і суспільства.

Посадовець зауважив, що Україна має потужні можливості для забезпечення аграріїв інформацією від космічних систем. Завдяки супутниковим засобам вже відзнято близько 50% території країни. За домовленістю між ДКАУ, Мінагрополітики й Держгеокадастром ці знімки використовуватимуть при формуванні Національної інфраструктури просторових даних.

Наразі, зазначив очільник Держкосмосу, більшість ресурсів, якими послуговується країна, іноземні. Та вже у грудні на орбіту виведуть перший вітчизняний супутник оптико-електронного спостереження Землі Січ-2-30 (розмір кадру 46,7 км). З появою власних супутникових ресурсів не доведеться витрачати кошти на закупівлі знімків у інших країн.

“Завершуємо підготовку Національної космічної програми на 2021-2025 роки, у рамках якої буде створено супутникову мережу — Січ-2-30 та 6 додаткових супутників більш високої роздільної здатності”, - додав Тафтай.

Важливим, за його словами, є і впровадження та розвиток системи координатно-часового навігаційного забезпечення, яка дозволяє втілювати програми точного землеробства.

“У її рамках вже діють майже 40 контрольних коригувальних станцій, що надає аграріям і геодезистам координати з точністю до 2 сантиметрів. Що дуже важливо як для картографії, так і для агросфери. Зокрема, при впровадженні ринку землі. Бо, поміж іншого, це допоможе швидко розв’язати проблеми численних невідповідностей реальної площі і меж земельних ділянок в технічній та юридичній документації. Скажімо, раз і назавжди вирішити так звані земельні спори “за межу”, - запевнив Тафтай.

Як повідомляв Укрінформ, Україна планує запустити сім супутників у рамках реалізації нової космічної програми на 2021-2025 роки. Всі супутники будуть орієнтовані на дистанційне зондування Землі, тобто фотографування поверхні планети із космосу.