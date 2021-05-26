Українська економіка вийде на стійкий тренд відновлення у другому кварталі - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що стійке відновлення економіки України розпочнеться в другому кварталі цього року.

Про це він заявив на засіданні уряду 26 травня, передає кореспондент Укрінформу.

"Експорт української продукції за перші чотири місяці цього року зріс на майже 20%, тобто на три мільярди доларів більше, ніж це було минулого року... Посилена позитивна динаміка відновлення економіки спостерігається і у фінансовій діяльності середніх та великих компаній. В першому кварталі цього року ми фіксуємо, що фінансові результати таких підприємств одні з найкращих за останні 5 років, вже у другому кварталі цього року ми вийдемо на стійкий тренд відновлення економіки", - сказав Шмигаль.

Він додав, що останнім часом відкрилися 8 нових ринків для українських експортерів, зокрема країни Африки, Південної Америки. Також Шмигаль наголосив, що підтримка експортерів дає свій результат і вона буде посилена, зокрема через Експортно-кредитне агентство.

Як повідомлялося, за січень-березень 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року імпорт товарів збільшився на 11,0% - до 15,02 млрд дол., експорт – на 12,0%, до 13,71 млрд дол.