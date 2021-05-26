Україна забороняє імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), обмежить імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до 1 жовтня 2021 року.

Як передає Укрінформ, відповідний проєкт постанови «Про розподіл пропускної спроможності міждержавних перетинів» регулятор ухвалив 26 травня на відкритому засіданні.

«На спільних нарадах ми дійшли думки, що з виробниками електричної енергії ми маємо моніторити стан підготовки до осінньо-зимового періоду та ситуацію з накопичуванням вугілля. Хоча цієї зими імпорт і був необхідній, але це в жодному разі це не означає, що ми не продовжимо заборону. На сьогодні ми готові зробити це лише до 1 жовтня», - сказав голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Зазначається, що проєктом постанови передбачається тимчасово обмежити доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових та місячних аукціонах на 2021 рік, у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, що не входять до Енергетичного Співтовариства (Російська Федерація та Республіка Білорусь). Разом з цим передбачається запровадження механізмів контролю за накопиченням вугілля.

Як повідомлялося, у зв’язку із набранням чинності 15 травня 2021 року Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сертифікації оператора системи передачі», НКРЕКП отримала повноваження обмежувати доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових та місячних аукціонах на 2021 рік, у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.

Комісія разом з Міністерством енергетики України, НЕК «Укренерго» та компаніями-виробниками електричної енергії (ДП «НАЕК «Енергоатом», ПрАТ «Укргідроенерго», ПАТ «Центренерго», ПАТ «Донбасенерго», «ДТЕК Енерго») вже напрацювали певні позиції щодо цього питання. Було проведено два спільні заходи. Перший відбувався 14 травня 2021 року, тобто ще до набуття чинності закону, що надав НКРЕКП повноваження припинити імпорту електроенергії з тих країн, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства. Другий – 19 травня 2021 року, одразу після отримання листа з позицією щодо цього питання від Міністерства енергетики України.