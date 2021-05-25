ЄІБ надасть грант у €7 мільйонів на супровід інфраструктурних проєктів

Європейський інвестиційний банк надасть грант у розмірі 7 млн євро на супровід інфраструктурних проєктів в Україні.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

"Сьогодні, 25 травня, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) і Міністерство розвитку громад та територій України підписали грантову угоду на суму в 7 млн євро, що буде профінансовано ЄС. Цей грант буде спрямовано на підготовку та впровадження Програми відновлення в Україні", - йдеться у повідомленні.

Фото: minregion.gov.ua

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявив, що високо цінує плідну співпрацю з нашими міжнародними партнерами – Європейською Комісією та ЄІБ.

«Зокрема, реалізація Надзвичайної кредитної програми для відновлення України вже допомогла реконструювати понад 240 інфраструктурних об’єктів в Україні. Нова кредитна угода від ЄІБ у розмірі 340 млн євро, яку ми підписали минулого року, сприятиме ще більш масштабній реконструкції соціальної інфраструктури в Україні. А грант у 7 млн євро від ЄС допоможе нам у швидкій реалізації запланованого відновлення», – зазначив він.

Уточнюється, що за кошти Програми відновлення в Україні (URP) буде профінансовано кілька сотень малих і середніх проєктів на муніципальному рівні. Ідеться про відновлення соціальної інфраструктури, поліпшення комунальних послуг, ремонт пошкоджених адміністративних будівель та ключової соціальної інфраструктури (включно з лікарнями, школами, дитячими садками, спортивними об’єктами).

«Підписаний грант у 7 млн євро сприятиме реалізації нової кредитної угоди – Програми відновлення в Україні – відповідно до провідних міжнародних підходів та інтересів українських громад. Наша співпраця з ЄІБ у питанні модернізації інфраструктури є успішною. Втілення Надзвичайної кредитної програми для відновлення України тому доказ. Завдяки Програмі вже відновлені лікарні, школи, дитячі садки, спортивна інфраструктура та інші ключові об’єкти інфраструктури на сході України. Нова Програма у 340 млн євро надає ще більше можливостей для регіонів країни», – наголосив заступник міністра розвитку громад та територій Іван Лукеря.

Очікується, що реалізація проєктів у межах Програми принесе користь для понад 13 мільйонів мешканців України, а також стимулюватиме регіональний розвиток та швидше економічне зростання у державі.

«ЄІБ, банк Європейського Союзу, – довготривалий партнер України. Наша підтримка поширюється на регіони, постраждалі від збройного конфлікту, та сприяє їхньому відновленню. Покращена та сучасна інфраструктура – це значний внесок у майбутнє громад на сході України. Ми раді, що ЄС доповнює наше фінансування Програми відновлення в Україні за допомогою гранту від Інвестиційної платформи сусідства ЄС (NIP), щоб надати допомогу та підтримати наших українських партнерів в успішній реалізації Програми», – підкреслила віцепрезидентка ЄІБ, відповідальна за фінансові операції з Україною, Тереза Червінська.

Зазначається, що грант, який надається в межах Інвестиційної платформи сусідства ЄС (NIP) та доповнює фінансування Програми від ЄІБ, сприятиме підвищенню інфраструктурної стійкості України.