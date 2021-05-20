В Україні загальний обсяг проєктів ЄІБ становить понад €7,5 мільярда

Із 2004 року загальний обсяг наданих Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) фінансових ресурсів в Україні, як у державному, так і приватному секторі, становить більше 7,5 млрд євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну за підсумками онлайн-перегляду портфелю проєктів Європейського інвестиційного банку 18 травня 2021 року.

Зазначається, що на сьогодні проєктний портфель ЄІБ у державному секторі становить 25 проєкти загальним обсягом 5,27 млрд євро.

У ході обговорення питань представники Міністерства фінансів та Європейського інвестиційного банку розглянули поточний стан із підготовки та реалізації спільних проєктів, а також узгодили план заходів на наступний період. Зокрема, було обговорено проблемні питання про проєкти, які на даний час реалізуються в Україні, а також узгоджено подальші кроки щодо їх усунення.

Під час розгляду питань заступник міністра фінансів Олександр Кава зазначив, що кредитні ресурси, які надає ЄІБ є важливим джерелом фінансування проєктів розвитку держави.

«Ми високо цінуємо підтримку наших міжнародних партнерів, в тому числі і ЄІБ, у розвитку державного сектору української економіки. На сьогодні портфель проєктів ЄІБ в державному секторі є найбільшим серед МФО», - зазначив Кава.

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Спільні з Європейським інвестиційним банком проєкти спрямовані на покращення стану автомобільних доріг України, модернізацію енергетичної галузі, розвиток муніципальної, авіаційної та залізничної інфраструктури, розвиток транспортної логістики, підтримку малого та середнього бізнесу, відновлення соціальної інфраструктури Донецької і Луганської та ряду інших регіонів України.