ЄІБ торік інвестував в Україну понад мільярд євро

Європейський інвестиційний банк у 2020 році інвестував в інфраструктурні та інноваційні проєкти в Україні понад 1 мільярд євро, що більш як на 50% перевищує показники 2019-го.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів голова Представництва ЄІБ в Україні Жан-Ерік де Загон.

За його словами, коронавірус зробив 2020 рік дуже складним. Але кризи, навіть найгостріші, завжди відкривають можливості.

“Ми активізували інвестиції для розв’язання проблем довгострокового соціального та економічного розвитку Східної України та інтеграції регіонів, що постраждали від конфлікту, а також модернізації дорожньої інфраструктури. Підписали кредитну угоду на 340 мільйонів євро, що допоможе відновити соціальну інфраструктуру, покращити комунальні послуги, а також реконструювати адміністративні будівлі в багатьох містах на сході країни. Також залучили 100 мільйонів євро на модернізацію доріг у Луганській області”, - розповів банкір.

Він нагадав і про підписання кредитної угоди на 300 мільйонів євро для підвищення енергоефективності майже 1 000 громадських будівель і надання 200 млн євро на покращення громадського транспорту в Україні. Завдяки цьому кредиту 20 середніх та великих українських міст модернізують рухомий склад електричного громадського транспорту (трамваїв, тролейбусів, вагонів метро та електробусів). 30 млн євро ЄІБ надав для модернізації і цифровізації Укрпошти та 50 млн - для стимулювання інновацій та підприємницької екосистеми в Україні (кредит на розвиток інноваційного парку UNIT.City).

У 2020 році ЄІБ також скерував 75 млн євро місцевим фінансовим посередникам – ПроКредит Банку Україна (25 млн євро), ПРАВЕКС Банку (30 млн євро) та Укрексімбанку (еквівалент 20 млн євро у гривні) – для підтримки українських малих і середніх підприємств та компаній із середнім рівнем капіталізації, які постраждали від економічного впливу пандемії коронавірусу.

"Тож, незважаючи на труднощі, 2020-ий для нас був цілком продуктивним роком”, - підсумував Жан-Ерік де Загон.

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Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) створено у 1957 році. Банк здійснює кредитну діяльність і є найбільшим позичальником коштів на міжнародних фінансових ринках. З 2004 року Україна розпочала співпрацю з ЄІБ у створенні нормативно-правової бази з метою залучення його ресурсів для втілення інфраструктурних, енергетичних, природоохоронних та інших інвестиційних проєктів. 2007 року відкрилося Представництво ЄІБ в Україні.

Відтоді обсяг наданих ЄІБ фінансових ресурсів в Україні, - як у державному, так і в приватному секторі, - сягнув майже 7,46 мільярдів євро в рамках реалізації пів сотні проєктів. ЄІБ надає довготермінові кредити з терміном погашення 15−25 років - залежно від особливостей проєкту. Це знижує кредитне навантаження на клієнтів та дозволяє їм краще управляти своїми фінансовими зобов’язаннями. При цьому ЄІБ пропонує привабливі відсоткові ставки і гнучкі умови виплат.