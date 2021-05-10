Голова представництва ЄІБ назвав найперспективніші українські галузі для інвестицій

Голова представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жан-Ерік де Загон вважає найперспективнішими галузями для інвестування в Україні харчову індустрію та ІТ.

Про це він сказав в ефірі ранкового шоу «Доброго Європейського ранку, Україно!», що транслювалося у Фейсбуці представництва ЄС в Україні, передає кореспондент Укрінформу.

«У вас багато перспективних секторів. Очевидно, що для харчової промисловості ваш ґрунт один з кращих у світі, якщо не найкращий. Але я вважаю, для України важливо мати більше ніж просто зерно, щоб ви переходили до складніших речей. Думаю, це може бути органічна їжа», - додав голова представництва банку.

Щодо ІТ сфери, то, на його думку, вона є дуже сильною і вартою уваги для інвесторів.

Також він наголосив на спільному з урядом України впровадженні програм «зеленої економіки».

«Банк дійсно йде в одному напрямку — до «зеленої економіки». У цьому сенсі, що ми можемо зробити, так це підтримати уряд на шляху до «зеленої економіки», що ми й робимо. Ми відчуваємо також сильну підтримку з боку уряду. Ми йдемо в цьому напрямку і вважаємо, що за цим майбутнє”, - зазначив де Загон.

Серед інших пріоритетів ЄІБ голова представництва вказав розвиток інфраструктури, транспорту, енергетики та приватного сектору.

Як повідомляв Укрінформ, віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина поінформувала, що Україна має намір на кліматичному саміті ООН у Глазго восени цього року представити свій Другий національно визначений внесок до Паризької угоди.