Жан-Ерік де Загон, голова представництва ЄІБ в Україні

У 2020-ому допомогли зберегти для українців майже 18,5 тисяч робочих місць

Європейський інвестиційний банк – поміж міжнародних фінансових інституцій, які надають найбільшу кредитну підтримку нашій країні. За півтора десятиліття роботи в Україні банк забезпечив фінансування десятків проєктів на понад €7 млрд. І все це – на вигідних для позичальників умовах. Спільні з ЄІБ проєкти спрямовані на розвиток мережі автомобільних доріг, модернізацію енергетики, розбудову муніципальної та залізничної інфраструктури, підтримку малого й середнього бізнесу, відновлення прифронтових районів Луганщини й Донеччини. Про особливості діяльності банку в країні, про зроблене й заплановане – в інтерв’ю голови представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жана-Еріка де Загона. ПРО ТЕ, НАВІЩО УКРАЇНІ ПОЗИКИ ВІД ЄІБ, І ЧОМУ ЦЕ ЗОВСІМ НЕ ПРО “ЗОВНІШНЄ УПРАВЛІННЯ” - ЄІБ фінансує інфраструктурні проєкти в Україні, починаючи з середини 2000-х. Як змінювалися підходи до співпраці з офіційним Києвом упродовж цих майже півтора десятиліття? Зокрема, з відкриттям представництва банку в нашій країні, затвердженням у 2009-му програм фінансової підтримки держав Східного партнерства, з початком російської агресії. Зрештою, у нинішній – непростий для усього світу, зокрема й ЄС – пандемічний період? - Перш за все, дякую за можливість розповісти про діяльність Європейського інвестиційного банку в Україні. Ви маєте рацію, перший регіональний офіс ЄІБ у Києві відкрили 2007 року. Відтоді наша відданість підтримці України є непохитною. Умовно її можна поділити на два важливі етапи: часи Майдану і теперішня “хвиля”. Навесні 2014-го Європейська Комісія оголосила про надання комплексного пакета допомоги на 11 мільярдів євро для підтримки України в період кризи і складних викликів для країни. Три мільярди з цієї суми зобов’язалася надати Група ЄІБ. Банк повністю виконав обіцянку. На Україну припадає понад 60% кредитної діяльності ЄІБ у регіоні У період з 2014 по 2016 роки Група ЄІБ підписала з Україною угоди про здійснення 15 транзакцій загалом на понад 3 мільярди євро й надала Києву суттєву консультаційну допомогу. Зокрема, ми створили спеціальну Робочу групу, до складу якої входять співробітники головного офісу Європейського інвестиційного банку та команда експертів ЄІБ, що працюють у Києві. Завдяки співробітництву з усіма учасниками команда робочої групи є дуже помічною при вирішенні специфічних питань українських партнерів. Як наслідок – проєкти, зазвичай, доводяться до стадії реалізації. Після Євромайдану інтенсивність роботи ЄІБ в Україні дещо знизилася. Проте зараз вона знов набирає обертів. Ми вже збільшили кількість співробітників у київському офісі. Й попри пандемію, торік уклали чимало кредитних угод – на понад 1 мільярд євро. В Україні відбуваються позитивні зміни, а також втілюються масштабні реформи. І це теж мотивує нас робити більше. В цілому Україна є основною державою-реципієнткою інвестицій ЄІБ поміж країн Східного партнерства – на неї припадає понад 60% кредитної діяльності ЄІБ у регіоні. Наша здатність пристосовуватися до змін і втілювати інновації, незважаючи на всі виклики, дозволяє рухатися вперед. Як банк Євросоюзу, ЄІБ продовжує робити помітний внесок у підвищення економічної стійкості та модернізацію України, щоб посилити її конкурентоздатність і покращити якість життя громадян завдяки поліпшенню інфраструктури, якості доріг, енергоефективності, вищої освіти, сталого транспорту, підтримки бізнесу тощо. - Які переваги надає реципієнтам співпраця з ЄІБ? І, якщо можна, про умови підтримки. - Європейський інвестиційний банк – це фінансово-кредитна установа Євросоюзу. Ми є однією з найбільших міжнародних фінансових установ у світі. Суттєва перевага й відмінність – у тому, що ми заповнюємо ті ніші на ринку, які сам ринок охопити неспроможний. І це дозволяє здійснювати розумні й дуже затребувані інвестиції. Ми змінюємо ситуацію завдяки довгостроковому фінансуванню із тривалим терміном погашення кредитів за доступними ставками. Комерційні кредитори не завжди можуть запропонувати подібні умови. Зазвичай, ЄІБ надає довготермінові кредити з терміном погашення 15-25 років – залежно від особливостей проєкту. Це знижує кредитне навантаження на наших клієнтів та дозволяє їм краще управляти своїми фінансовими зобов’язаннями. При цьому ЄІБ пропонує привабливі відсоткові ставки та гнучкі умови виплат. Важливою складовою наших кредитних програм в Україні є технічна допомога, що додається “на доважок” до фінансового пакета. Ми є банком ЄС, саме тому тісно співпрацюємо з Представництвом Євросоюзу і країнами-членами ЄС, а також ведемо змістовний діалог із ними стосовно надання техдопомоги. Кожна технічна допомога має на меті підвищення ефективності, результативності й сталості наших клієнтів, або як ми ще їх називаємо – “промоутерів”. Наприклад, ми використовуємо спеціальні гранти для навчання місцевих співробітників компаній та організацій-клієнтів, експертні консультації із залученням консалтингових компаній, консультантів та експертів або ж надання фінансової підтримки для технічного аналізу проєктів і досліджень ринку. Технічна допомога є чудовим інструментом для покращення якості кредитних операцій та посилення їх впливу на розвиток.

- А що, приміром, можете відповісти на закиди тих українських політиків, котрі вважають, що наша країна може обійтися без іноземних кредитів та грантів? Бо це, мовляв, затягує борговий зашморг на наших шиях і робить Україну залежною від зовнішніх впливів... Іноземні інвестиції надають більше доступу до міжнародних стандартів та досвіду, сучасних методів управління, вищих екологічних стандартів - Політики мають повне право висловлювати свою думку, і вони можуть мати різні погляди. Але наш досвід все ж доводить, що країни, які отримують іноземні інвестиції, мають потенціал до швидшого зростання. Іноземні інвестиції є вигідними для країн, що розвиваються, та їхніх економік, сприяючи розвитку й стимулюючи місцевий бізнес. Одна справа – просто вкласти кошти в країну. Інша – те, що іноземні інвестиції також надають більше доступу до міжнародних стандартів та досвіду, сучасних методів управління, прозорості процедури закупівель, вищих екологічних стандартів та екологічно чистих технологій, що є вигідними для довкілля країн, які отримують ці інвестиції. Це очевидні факти. - До того ж, мабуть, ідеться не лише про фінансові, технологічні, управлінські, а й про іміджеві вигоди: тому, хто працює з вашою поважною інституцією, певно, більше довіряють потенційні партнери – і в Європі, й у світі? - Як я вже зазначав, співпраця ЄІБ з Україною означає закріплення у вас європейських норм і стандартів. Банк дотримується високих фінансових і технічних стандартів при управлінні операційним циклом кожного проєкту. Розсудливий підхід, належна увага та юридично-фінансовий аудит – невід'ємна частина культури ЄІБ. Вимоги банку також є фактором, який допомагає підвищити якість і ефективність реалізації проєктів. Тож присутність в країні Європейського інвестиційного банку та інших міжнародних фінансових установ, певно, може бути маркером для інвесторів, сигналізуючи, що Україна здатна дотримуватися міжнародних стандартів у роботі та пропонувати сильні високоякісні проєкти, в які можна інвестувати. ПРО ГАЛУЗЕВІ ПРІОРИТЕТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПІДТРИМКИ ДЕРЖАВНОГО, МУНІЦИПАЛЬНОГО Й ПРИВАТНОГО СЕКТОРІВ - Які галузі в нашій країні нині мають найбільшу підтримку банку? Й чи відрізняються механізми фінансування проєктів в Україні від алгоритму співробітництва з іншими державами-партнерами ЄІБ? З 2007 року інвестували в Україну понад 7 мільярдів євро - Загалом ми задоволені співпрацею з українським урядом, вона націлена на результат. З 2007 року ми інвестували в країну загалом понад 7 мільярдів євро. Зосереджуємося на фінансуванні сфер соціальної й економічної інфраструктури, транспорту та зв’язку, енергоефективності, розвитку малого й середнього бізнесу, інновацій, а також протидії змінам клімату. В Україні вже є понад 50 проєктів, що фінансуються ЄІБ. І вони, сподіваюся, неабияк сприятимуть можливостям, процвітанню та покращенню життєвого рівня українців. Щодо розподілу фінансування по секторах, то основна частина йде на транспорт і комунальну інфраструктуру: 1,1 млрд євро інвестовано в енергетику, понад 2 млрд – у транспорт, 1,3 млрд євро – у муніципальні проєкти і захист довкілля. Крім того, 2 млрд євро залучено для підтримки малого й середнього бізнесу та понад 500 млн євро – на фінансування приватного сектору. Цей кредитний портфель цілком відповідає цілям Європейського Союзу. Ми працюємо як у ЄС, так і по всьому світу. І наш підхід є однаковим в усіх країнах. Проєкти, які фінансуємо, мають передусім відповідати політиці ЄС. Тобто бути економічно обґ‎рунтованими, відповідати високим технічним, екологічним та соціальним стандартам. Ми інвестуємо в ініціативи, що мають на меті протидію викликам та ризикам нашого світу, який постійно змінюється, і є конкретним підтвердженням важливості ЄС для життя й бізнесу в Європі та за її межами.

- Далі, якщо можна, розкажіть про конкретні проєкти за кожним зі згаданих напрямків... - Разом із нашими партнерами – інституціями ЄС – ми підтримуємо Україну за допомогою тих проєктів, що роблять внесок у подальший та більш стійкий розвиток країни. Упевнений, що сучасна транспортна система, яка підтримує місцеву мобільність та кращий зв’язок з ЄС, значно сприятиме сталому економічному розвитку України. Саме тому ЄІБ інвестує в модернізацію залізниці та ключових об’єктів інфраструктури, як-от Бескидський залізничний тунель і аеропорт “Бориспіль”. Це означає, що українці отримають вигоду від сучасних, безпечних і швидких дорожніх сполучень, а також нових можливостей для бізнесу та подорожей, які вони приносять. Вмотивований прагненнями до кліматичних дій, ЄІБ також фінансує “зелений” транспорт. Наші кредитні угоди, підписані з Міністерством інфраструктури, надають можливість покращити громадський транспорт у містах України. ЄІБ також має інвестиційну програму загальною вартістю 400 мільйонів євро для підтримки муніципальних проєктів по всій країні – Програму розвитку муніципальної інфраструктури (ПРМІУ/UMIP). Програма забезпечує фінансування у таких секторах як: енергоефективність у громадських будівлях, вуличне освітлення, централізоване теплопостачання, водопостачання, водовідведення й поводження з твердими побутовими відходами. (Якраз напередодні публікації на сесії Київради підтримали рішення про залучення 30 млн євро від Європейського інвестиційного банку для оснащення сучасними світлодіодними системами мережі зовнішнього освітлення Києва – ред.). Гідроенергетика є одним із ключових напрямів нашої діяльності в Україні. У цьому секторі приділяємо увагу відновленню наявних гідроелектростанцій – це кредит ЄІБ у 200 мільйонів євро, спрямований на модернізацію та реконструкцію 21 гідроагрегата вздовж річки Дніпро, які належать Укргідроенерго. Енергоефективність також є пріоритетним напрямом кредитування ЄІБ в Україні. У 2020 році під час 22-го саміту Україна-ЄС ми підписали кредитну угоду на 300 мільйонів євро із Міністерством розвитку громад та територій України для покращення енергоефективності близько 1000 громадських будівель, зокрема шкіл, культурних центрів, дитячих садків та лікарень. Це дозволить продовжити термін експлуатації ключових соціальних, медичних, адміністративних і культурних будівель щонайменше на 20 років, а також скоротити викиди CO₂ на 1,25 млн тонн щорічно. Сільське господарство є стратегічною галуззю економіки в Україні. Саме тому ЄІБ також підтримує великі сільськогосподарські компанії – як-от “Нібулон” та група “Кернел”, – прямими інвестиційними кредитами. Ми також інвестували кошти в побудову нових кампусів інноваційного парку UNIT.city, стимулюючи розвиток інноваційної та підприємницької екосистеми в Україні. Підтримка українського бізнесу є пріоритетною метою ЄІБ в Україні. Таку допомогу зосереджуємо на малому й середньому бізнесі через відкриття кредитних ліній, спрямованих на подолання дефіциту довгострокового фінансування, за допомогою місцевих фінансових посередників: Укрексімбанку, ПроКредит Банку, Райффайзен Банку Аваль, Ощадбанку, Укргазбанку та інших. ПРО ПІДТРИМКУ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СХОДУ І ПОСТКОРОНАВІРУСНЕ ВІДНОВЛЕННЯ КРАЇНИ - Окрема тема – підтримка ЄІБ українського Сходу й допомога Києву в розв’язанні проблем, що виникли у зв’язку з російською агресією... - Ми намагаємося робити багато хороших справ в Україні. Однак, підтримка, що поширюється на українські території, які постраждали від збройного конфлікту, та сприяє їхньому відновленню, є винятковою. Вся команда ЄІБ пишається цими проєктами. Ми зробили внесок у покращення повсякденного життя тисяч людей, які живуть у вкрай складних умовах. Кредит на 340 мільйонів євро допоможе відновленню інфраструктури та покращить умови життя і ведення бізнесу на Сході України По-перше, я говорю про Надзвичайну кредитну програму для відновлення України, нашу довгострокову інвестицію у критичні об’єкти інфраструктури загальною сумою у 200 мільйонів євро. Вона підтримала відновлення 246 місцевих і невеликих проєктів на Сході України. Ці проєкти можуть здаватися невеликими порівняно з іншими в портфелі ЄІБ, але вони суто цільові й швидко приносять результат. Маленький дитячий садок, школа або будівля лікарні, житло для переміщених осіб – саме ці об’єкти є важливими для місцевих громад та по-справжньому покращують рівень життя людей. Ця програма поліпшила умови життя понад 5,4 мільйона жителів України, серед яких 700 тисяч внутрішньо переміщених осіб та представників інших вразливих соціальних груп. Торік ми підписали угоду про продовження цієї роботи. Новий кредит на 340 мільйонів євро допоможе підтримати відновлення інфраструктури та покращення умов життя і ведення бізнесу в регіонах на сході України, які постраждали унаслідок збройного протистояння. На муніципальному рівні фінансування отримають кілька сотень малих та середніх проєктів, спрямованих на відновлення соціальної інфраструктури, поліпшення комунальних послуг, ремонт пошкоджених адміністративних будівель та покращення соціальної інфраструктури, включаючи лікарні, школи, дитячі садки, поштові відділення, вуличне освітлення, каналізаційні системи, а також муніципальний транспорт та відповідну транспортну інфраструктуру. Завдяки кредиту підконтрольні Україні території Донеччини та Луганщини, сусідні Харківська, Дніпропетровська, Херсонська та Запорізька області, а також міські ради в інших регіонах України, що приймають у себе велику кількість внутрішньо переміщених осіб, одержать практичну підтримку для пом’якшення наслідків конфлікту. До того ж, ми інвестували 100 мільйонів євро у модернізацію 183 кілометрів доріг за маршрутом Троїцьке–Сєверодонецьк–Старобільськ в Луганській області. Це означає, що українці отримають вигоду від сучасних, безпечних і швидких дорожніх сполучень, а також пов’язаних із цим нових можливостей для бізнесу. Я відвідав багато міст і містечок на сході України й на власні очі бачив, наскільки сильно вони потребують модернізації інфраструктури, тому наша допомога є надзвичайно важливою.

- А які корективи в роботу банку в Україні внесла пандемія? Торік ми залучили в країну рекордні інвестиції на понад 1 мільярд євро - Безумовно, пандемія вплинула на нашу діяльність. Наприклад, уся наша команда не могла перебувати в офісі, ми не могли здійснювати робочі візити та фізично зустрічатися з партнерами, також менше колег приїжджали сюди з нашого головного офісу в Люксембурзі. Але, незважаючи на складний і сповнений викликів 2020 рік, ЄІБ продовжив робити вкрай важливий внесок в економіку та підтримку населення України. Торік ми залучили в країну рекордні інвестиції на понад 1 мільярд євро. Тож 2020-й рік став другим за обсягом інвестицій в історії діяльності ЄІБ в Україні. Ми зосередили діяльність на підтримці постраждалих регіонів на сході України, сталої та “зеленої” інфраструктури, цифровізації, інновацій та відновлення бізнесу після COVID-19. У відповідь на спричинену коронавірусом кризу ми також оперативно спрямували зусилля на боротьбу з пандемією та її економічними наслідками, а ще – на підтримку швидшого економічного та соціального відновлення України. ЄІБ надав фінансування малим і середнім підприємствам (МСП), щоб допомогти їм пережити кризу та зберегти робочі місця. У 2020 році ЄІБ підтримав 75 МСП і компаній із середнім рівнем капіталізації та допоміг зберегти для українців майже 18,5 тисячі робочих місць. ПРО ТЕ, ЯК МОЖНА ОТРИМАТИ КРЕДИТ ВІД ЄІБ, ТА ЧИ ПОТРІБНО ДЛЯ ЦЬОГО ОББИВАТИ ЧИНОВНИЦЬКІ ПОРОГИ - Розкажіть трохи про вашу “робочу кухню”. Які дії передують обранню перспективних для фінансування проєктів? Як потім ведеться підготовка до підписання документів та до практичного втілення домовленостей? - Ми – банк, який орієнтується на попит. У нас немає попередньо встановлених квот для країн. Реагуємо на запити проінвестувати сталі та якісні проєкти, і Україна вже набула належних досвіду та рівня, аби їх пропонувати. Це – одна з основних причин, чому Україна залучила понад 60% загального обсягу наших кредитів у державах Східного партнерства. Будь-який проєкт, що подається, має відповідати критеріям відбору ЄІБ, а також бути фінансово й економічно обґрунтованим. Оцінювання проєкту проводиться командами інженерів, економістів та фінансових аналітиків ЄІБ у тісній співпраці з клієнтом (як ми ще говоримо – промоутером проєкту). Критерії, зазвичай, підготовлені з урахуванням особливостей у кожному окремому випадку. Процедура оцінювання триває від шести тижнів до 18 місяців, залежно від обсягу проєкту, ступеня складності робіт, а також ефективності процесу оцінки з боку ЄІБ і промоутера. Після цього Керівний комітет передає звіт до Ради директорів, що збирається 10 разів на рік, для остаточного рішення. Тільки-но проєкт схвалено, кредитна угода може бути підписана, а сам кредит надано однією або кількома виплатами – відповідно до потреб і вимог реципієнта. - Особливості роботи з державними інституціями в Україні, з місцевою владою. От, приміром, чи може напряму звернутись до представництва ЄІБ голова якоїсь ОТГ, або ж тільки за погодженням і “з благословіння” центральної влади? - Нині ми контактуємо переважно з урядом України. Здебільшого, наше фінансування централізоване: здійснюємо його через міністерства, передусім фінансів, інфраструктури, розвитку громад і територій – залежно від проєкту. Однак, є деякі проєкти, зокрема “Завершення будівництва метрополітену в Дніпрі” (кредит на 152 млн євро) або “Розширення Харківського метрополітену” (160 млн євро), які втілюються комунальними підприємствами. Окрім цього, зараз ведемо переговори із владою низки великих міст України, щоб зрозуміти, чи зможемо здійснювати прямі інвестиції в муніципалітети. - Які особливості роботи з приватним сектором? - Розуміємо, що приватний сектор – головний фактор розвитку, зайнятості та інновацій в Україні. Підтримка доступу до фінансування МСП та компаній із середнім рівнем капіталізації – головний пріоритет для групи ЄІБ в Україні. Як я вже зазначав, банк підтримує приватний сектор, насамперед, через фінансових посередників (місцеві банки) й надання прямих кредитів великим компаніям. Такі проєкти повинні відповідати соціальним й екологічним стандартам ЄІБ, а також пріоритетам ЄС. Окрім цього, вони мають відповідати глобальним цілям, як-от розвитку економіки, зростанню зайнятості та охороні навколишнього середовища. І також вони мають бути технічно життєздатними й прибутковими. - А як вирішуються спірні питання, якщо, звісно ж, вони виникають? Чи пригадуєте якісь складні проблеми й непорозуміння у взаєминах між ЄІБ та позичальниками, які доводилося розв’язувати упродовж усього періоду співпраці чи, можливо, за останній час, відколи ви очолюєте представництво? - Ми відчуваємо, що уряд України цілком розуміє наші цілі. Тому насправді немає проблем домовитися про те, що ми хочемо й можемо зробити разом, і закріпити це фінансовим контрактом. Є кілька загальних адміністративних питань, які можуть виникнути в обох сторін, коли підходимо безпосередньо до реалізації проєктів. Ці питання пов'язані з різними зволіканнями: затримкою рішень через бюрократичні проблеми, тривалим затвердженням документації, перекладом тощо... ПРО ПІДСУМКИ РОКУ МИНУЛОГО, ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ, А ТАКОЖ ПРО “ЗЕЛЕНЕ” Й “ЦИФРОВЕ” ЯК СВІТОВІ ТРЕНДИ - Узагальніть, яким був для співробітництва України з Європейським інвестиційним банком непростий 2020 рік... Залучили €100 мільйонів для модернізації доріг на Луганщині, підписали кредитну угоду на €300 мільйонів для підвищення енергоефективності громадських будівель - Безперечно, коронавірус зробив 2020-й дуже складним. Але кризи, навіть найгостріші, завжди відкривають можливості. Торік ми інвестували в Україну понад 1 мільярд євро. Це більш ніж на 50% перевищує показники 2019 року. Ми активізували інвестиції для розв’язання проблем довгострокового соціального та економічного розвитку східної України та інтеграції регіонів, що постраждали від конфлікту, а також модернізації дорожньої інфраструктури. Підписали кредитну угоду на 340 мільйонів євро, що допоможе відновити соціальну інфраструктуру, покращити комунальні послуги, а також реконструювати адміністративні будівлі в багатьох містах на сході країни. Також залучили 100 мільйонів євро на модернізацію доріг в Луганській області. Підписали кредитну угоду на 300 мільйонів євро для підвищення енергоефективності майже 1000 громадських будівель. Також скерували 200 мільйонів євро на покращення громадського транспорту в Україні. Завдяки кредиту 20 середніх та великих українських міст модернізують рухомий склад електричного громадського транспорту (трамваїв, тролейбусів, вагонів метро та електробусів). Окрім цього, ми надали кредит на 30 мільйонів євро для модернізації та цифровізації Укрпошти. Для стимулювання інновацій та підприємницької екосистеми в Україні надали 50 мільйонів євро кредиту для розвитку інноваційного парку UNIT.City. У 2020 році ЄІБ також направив 75 мільйонів євро місцевим фінансовим посередникам – ПроКредит Банку Україна (25 млн євро), ПРАВЕКС Банку (30 млн євро) та Укрексімбанку (еквівалент 20 млн євро у гривні) – для підтримки українських малих і середніх підприємств та компаній із середнім рівнем капіталізації, які постраждали від економічного впливу пандемії коронавірусу. Тож, незважаючи на труднощі, 2020-й для нас був цілком продуктивним роком.