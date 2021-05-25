Український бізнес прагне поглибити зв'язки із чеськими компаніями – Тарас Качка

Українські компанії успішно співпрацюють із чеськими та прагнуть поглибити зв’язки у промисловій та в інших галузях економіки.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник міністра економіки Тарас Качка під час бізнес-форуму «Україна – Чехія: можливості співпраці між українським та чеським бізнесом під час глобальних змін», повідомила пресслужба Мінекономіки.

«Для України одним із важливих питань інтеграції з Європейським Союзом є укладання угоди АСАА, так званого «промислового безвізу». Важливим аспектом для цього є встановлення прямих В2В зв’язків та промислової кооперації між українськими і європейськими компаніями. Ми маємо успішну довготривалу співпрацю з чеськими компаніями та прагнемо глибити бізнес-зв’язки як в промисловій, так і в інших галузях економіки», - зазначив Качка.

Він зауважив, що український уряд докладає всіх зусиль, щоб підтримати бізнес-ідеї і бізнес-проєкти, напрацьовані в партнерстві українськими і європейськими, в тому числі чеськими, компаніями. Пріоритетом для України є і міжурядова співпраця щодо посилення взаємодії в промисловій сфері та просуванні українських промислових товарів на європейські ринки.

Учасники зустрічі також обговорили стан, найближчі перспективи та пріоритетні напрями українсько-чеського економічного співробітництва, інвестиційний, експортний потенціал та бізнес-клімат обох країн.

Бізнес-форум організовано торгово-промисловими палатами України та Чехії, Посольством України в Республіці Чехія, Посольством Республіки Чехія в Україні, Міністерством економіки України, Міністерством промисловості та торгівлі Чехії. Спікерами заходу також стали представники українських та чеських дипломатичних установ, профільних міністерств, керівництва ТПП обох країн і ділових кіл України та Республіки Чехія.