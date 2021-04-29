Україна зацікавлена у розширенні доступу агропродукції на ринок Китаю - Мінекономіки

Експорт продукції до Китаю минулого року зріс удвічі і Україна зацікавлена у збільшенні торгових поставок та розширенні товарних позицій.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – торговий представник України Тарас Качка під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжуном.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Китай є ключовим торговельним партнером України в Азійському регіоні. За результатами 2020 року товарообіг між нашими країнами зріс на 20,5% до $15,4 млрд, з яких експорт збільшився у два рази – до $7,1 млрд. Половина українського експорту до Китаю складає аграрна продукція і ми зацікавлені у подальшому нарощуванні торгових поставок та розширенні товарних позицій», - зазначив Тарас Качка.

Сторони обговорили стан українсько-китайського співробітництва у сферах торгівлі, інвестицій і сільського господарства. Також було окреслено пріоритети двосторонньої співпраці на 2021 рік, зокрема, щодо перспектив проведення у цьому році засідань двосторонніх органів галузевої співпраці у згаданих сферах.

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Окрема увага учасників зустрічі була приділена актуальним питанням розширення доступу української агропродовольчої продукції на ринок Китаю.

У січні-лютому 2021 року товарообіг між Україною і Китаєм склав $2 млрд 494,2 млн (+ 18,4%). Експорт – $1 млрд 092,8 млн. (+ 43,8%). Імпорт – $ 1 млрд 401, 4 млн. (+ 4,1%).

Частка агропродовольчої продукції в загальній структурі українського експорту до Китаю склала 53,1% ($ 579,8 млн).