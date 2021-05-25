Великі та середні підприємства за І квартал отримали ₴166 мільярдів прибутку - Держстат

За І квартал 2021 року великі та середні підприємства України загалом отримали 166,0 млрд грн прибутку, за аналогічний період 2020 року вони зазнали збитків на 4,9 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Зазначається, що за січень-березень 2021 року фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств становив 166,0 млрд грн прибутку, тоді як за аналогічний період 2020 року їхні збитки становили 4,9 млрд грн. Прибуткові великі та середні підприємства отримали за І квартал 2021 року 218,6 млрд грн прибутку (на 9,4% більше, ніж за січень-березень 2020 року); збиткові великі та середні підприємства зазнали 52,6 млрд грн збитків (у 3,9 раза менше).

Загалом серед великих та середніх підприємств частка збиткових за січень-березень 2021 року становила 27,8% (за аналогічний період 2020 року – 40,8%).

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, за 2020 рік великі та середні підприємства України загалом отримали 264,4 млрд грн прибутку, що на 40,8% менше, ніж за 2019 рік.