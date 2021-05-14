ВВП за перший квартал зменшився на 2% — Держстат

Валовий внутрішній продукт України за І квартал 2021 року зменшився на 2,0% у порівнянні із І кварталом 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Зазначається, що у порівнянні із попереднім кварталом ВВП країни у І кварталі поточного року зменшився на 1,1% (з урахуванням сезонного фактора), а порівняно з I кварталом 2020 року – на 2,0%.

Як повідомляв Укрінформ, номінальний ВВП України за 2020 рік становив 4,19 трлн грн, на 4,0% менше, ніж за 2019 рік. У розрахунку на одну особу номінальний ВВП України за 2020 рік становив 100,47 тис. грн.