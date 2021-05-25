Запроваджується системна реформа державного екологічного контролю

Законопроєкт «Про державний екологічний контроль» (№3091) запроваджує системну реформу державного екологічного контролю у відповідності до європейських екологічних директив.

Про це йшлося на пресконференції в Укрінформі, на якій був презентований законопроєкт №3091.

«Щоб Державна екологічна інспекція (ДЕІ) була дієвою, враховувала інтереси громадськості та бізнесу, показувала дієві результати, була запобіжником екологічних проблем, а не лише тим органом який штрафує підприємства, нам потрібна комплексна реформа. Саме тому ми направили на доопрацювання або відхилили декілька законопроєктів, які лише підвищували штрафи, або надавали точкові повноваження для працівників Держекоінспекції. Законопроєкт №3091 є справжньою реформаторською новиною для нашого законодавства», - заявив голова комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко.

Він зазначив, що для захисту навколишнього середовища потрібен підвищений контроль, який буде забезпечений законопроєктом №3091.

Голова Держекоінспекції Андрій Мальований повідомив, що зусиллями відомства вже була проведена певна реформа ДЕІ: скорочено кількість обласних інспекцій, що дало можливість суттєво зекономити кошти. Угода із космічним агентством значно покращила якість роботи Держекоінспекції в боротьбі зі стихійними сміттєзвалищами, незаконними вирубками лісів та видобуванням надр. «Але, незважаючи на всі зусилля нашої команди, державний екологічний контроль потребує системної реформи, повного перезавантаження. Аж до ліквідації існуючого органу і створення інспекції нового зразку, яка буде посилена матеріально-технічно, фінансово і буде прозорою в своїй діяльності», - наголосив Мальований.

На його переконання, держекоінспектор має бути оснащений відеореєстраторотом, отримувати безперешкодний доступ на підприємства, мати можливість проводити перевірки приватної власності, фізичних осіб. І законопроєкт №3091 надає всі ці можливості, підкреслив голова ДЕІ.

Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Шахматенко нагадав, що законодавство про державний екологічний контроль не переглядалось кілька десятиліть і давно вже морально застаріло.

«Ми вносимо зміни до більш ніж 30-ти природоохоронних актів, роблячи струнку систему, створюючи зрозумілі для всіх правила гри», - повідомив він.

Заступник міністра пояснив, що реформа державного екологічного контролю передбачає ухвалення нормативно-правових актів, які чітко врегулюють кожен крок держекоінспекторів, на що вони мають право, а що не можуть робити ніколи. Так само будуть прописано права та обов’язки суб’єктів господарювання. Суттєво буде підвищено штрафи за недопуск інспектора на підприємство. Інформаційно-телекомунікаційна система державного екологічного контролю має забезпечити контроль за кожним держекоінспектором в режимі реального часу.

«Ми чітко зможемо відслідковувати весь процес проведення перевірки – від початку до рішення суду та стягнення. Як інспекція може відслідковувати, так і громадськість; це призведе до більшої прозорості, до зростання громадського контролю за інспекторами», - підкреслив Шахматенко.

Також, за його словами, передбачається усунення дублюючих функцій різних контролюючих органів влади, наприклад, Держгеонадр та Держекоінспекції. Зокрема, Держрибінспекцію підпорядкують Держекоінспекції. Заступник міністра особливу увагу звернув на те, що, що законопроєкт №3091 відповідає всім європейським директивам в сфері екологічного законодавства.

Як повідомлялося, у 2020 році Держекоінспекцією було нараховано збитків які було заподіяно природному середовищу, на понад 2 млрд грн. Державні екологічні інспектори провели понад 8,5 тис. позапланових перевірок, за результатами яких складено більше ніж 9 тис. адміністративних протоколів.