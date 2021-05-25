Шмигаль очікує збільшення надходжень до місцевих бюджетів внаслідок земельної реформи

Надходження до місцевих бюджетів від ефективного управління земельними ресурсами, переданими громадам, можуть суттєво збільшитися.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30", повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Станом на сьогодні середня плата за оренду за державні землі становить приблизно 7%. Успішний досвід проведення земельних аукціонів попередніх років показує, що середня ставка завершення таких аукціонів може становити 18% від нормативно-грошової оцінки земель. Тобто, потенціал збільшення до місцевих бюджетів від ефективного управління земельними ресурсами, переданими громадам, становить до 12 млрд грн», - сказав Шмигаль.

За його словами, саме місцеві органи будуть відповідальними за документацію та містобування у межах населеного пункту. Передача цих функцій Держгеокадастру на місцевий рівень забезпечить стійкий розвиток як сільськогосподарського сектору, так і українських сіл загалом. Будь-яка оренда проходитиме виключно через прозорі аукціони, що дасть змогу уникнути корупційних ризиків. Громади отримали повноваження самостійно організовувати та отримувати максимальні надходження до своїх бюджетів, що також критично важливо для них, нагадав глава уряду.

"Земельна реформа – це перш за все про відновлення історичної справедливості, про стимулювання розвитку сільського господарства, про децентралізацію та збільшення ролі громад у прийнятті важливих рішень. Відкриття ринку землі дозволить українському агросектору стати справді локомотивом економічного розвитку», - впевнений Прем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Земельного кодексу та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.