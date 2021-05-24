Україна зацікавлена у розширенні співпраці з ФРН в енергетиці - Шмигаль

Україна зацікавлена у розширенні співробітництва з Німеччиною в енергетичній сфері.

На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі представниками німецької влади, повідомляє Укрінформ із посилання на Урядовий портал.

«Ми вже маємо суттєві напрацювання на цьому напрямі. У серпні минулого року Україна та Німеччина підписали спільну заяву про налагодження Енергетичного партнерства. Вона передбачає поглиблену взаємодію у сферах відновлювальної енергетики, енергоефективності, декарбонізації і зміни клімату, водневої економіки, трансформації вугільних регіонів», - сказав Шмигаль.

Прем’єр також наголосив, що пріоритетна мета України в енергетичній сфері - приєднання до ENTSO-E. За його словами, синхронізація української енергетичної системи з європейською мережею у 2023 році - важливий крок для України, яким уряд активно займається.

Як відзначив Шмигаль, Україна має 61 вугільний регіон, які залежать від монопідприємств. Він подякував Німеччині за допомогу в сприянні справедливій трансформації вугільних регіонів в Україні.

«Цього року ми започатковуємо два пілотних проєкти на шахтах. Ця реформа допоможе створити нові робочі місця та сприятиме декарбонізації. Україна твердо стоїть на засадах Європейського зеленого курсу», - підкреслив глава уряду.

Учасники заходу також обговорили посилення торгово-економічної співпраці та протидію російській агресії.

Прем’єр зауважив, що ФРН посідає перше місце серед торговельних партнерів України в ЄС. Він додав, що Україна прагне надалі використовувати спільний потенціал для розширення напрямків співробітництва та зміцнення двосторонніх відносин.

Крім того, Прем’єр-міністр відзначив важливість підтримки Німеччини в протидії агресії з боку Російської Федерації та долучення німецької сторони до ініціативи «Кримська платформа».

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Участь у зустрічі взяли федеральний голова партії «Союз90/Зелені» Роберт Габек, депутат Європейського парламенту Віола Фон Крамон-Таубадель, депутати Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина Омід Нуріпур та Мануель Заррацін.

Як повідомлялося, ENTSO-E - європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, що об'єднує 43 оператори у 36 країнах європейського континенту.