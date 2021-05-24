Шмигаль доручив якнайшвидше відновити роботу номінаційного комітету з призначень до наглядових рад

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив керівництву Міністерства економіки у рамках впровадження корпоративної реформи якнайшвидше відновити роботу номінаційного комітету, який відповідає за призначення членів незалежних наглядових рад.

Про це він написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

«Впровадження корпоративної реформи обговорили під час наради з першим віцепрем'єр-міністром — міністром економіки Олексієм Любченком та заступницею керівника Офісу Президента Юлією Свириденко. Підкреслив, що це одне з головних завдань Мінекономіки. Доручив якнайшвидше відновити роботу номінаційного комітету для реалізації наступних кроків», - зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, Прем’єр-міністр неодноразово наголошував на тому, що уряд незмінно налаштований на продовження реалізації реформи корпоративного управління та інших ключових для України реформ.

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За його словами, одним із перших кроків для перезапуску реформи корпоративного управління має стати відновлення роботи номінаційного комітету, який би став не лише інструментом відбору якісних кандидатів для наглядових рад, а й майданчиком для обговорення проблемних питань, які виникають у багатьох компаніях.

За даними ЗМІ, незалежні експерти номінаційного комітету з відбору керівників і членів наглядових рад особливо важливих підприємств на початку травня заявили про припинення роботи в Україні до прояснення плану дій з реформи корпоративного управління і визначення чіткого зобов'язання уряду поважати інститути корпоративного управління.