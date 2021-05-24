Мін'юст розробив процедуру перевірки законності походження коштів на купівлю землі

Міністерство юстиції вже розробило процедуру перевірки законності походження коштів особи, яка укладає угоду про купівлю земельної ділянки.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Земля».

«Передбачається перевірка законності коштів особи, яка засвідчує договір на купівлю земельної ділянки. Мінюст підготував відповідне положеня і воно на затвердженні в Кабміні», - заявив Сольський.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому 2021 року Президент України Володимир Зеленський дав старт серії із 30 масштабних щотижневих форумів у форматі діалогу з суспільством про життєво важливі для країни питання. Форум "Україна 30. Земля", присвячений запуску ринку землі в Україні, розпочався 24 травня і триватиме до 26 травня 2021 року.

Під час виступу на форумі «Україна 30. Земля» Зеленський підписав закон “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин”. Відповідний законопроєкт (№2194) Верховна Рада ухвалила 28 квітня.