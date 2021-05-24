Україні треба закріпити успішність земельної реформи — Квін

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін переконана, що земельна реформа в Україні є доволі успішною, але залишаються ще кроки для її закріплення.

Про це вона заявила у виступі на форумі «Україна 30. Земля», повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я б додала, що та праця, яка була зроблена, була дуже важливою, дуже важкою, але загалом доволі успішною. Залишається лише зробити кілька додаткових кроків, щоб перейти фінішну лінію цього літа”, - сказала Квін.

На її думку, ухвалені Верховною Радою минулого року закони стали справжнім імпульсом на шляху до прийняття ринкових принципів через надання власникам гнучкості у використанні їхнього майна. Самі закони вона назвала підґрунтям для більш прозорої, конкурентної системи земельних відносин, що призведе до нових можливостей та більшого процвітання українців.

Водночас, тимчасова повірена звертає увагу на кроки, які Україні варто зробити для закріплення реформи.

“Для закріплення цього успіху земельної реформи ще багато чого варто зробити. Законопроєкт, який гарантує часткові гарантії на займи для малих фермерів, ще очікує ухвалення. Цей закон гарантуватиме, що кожен українець матиме змогу брати участь у фермерстві”, - акцентує дипломат.

Також Квін підкреслила важливість імплементації антикорупційних запобіжників.

“Паралельно з тим, як ми швидко наближаємося до дня відкриття ринку землі, подальше управління (процесом земельної реформи – ред.) усіма учасниками, включно з міжнародною спільнотою, є ключовим”, - наголосила вона.

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Тимчасова повірена у справах США в Україні підкреслила важливість надання точної інформації про ринок землі у той час, як “ через суперечливі повідомлення багато українців залишаються скептичними щодо вигоди земельної реформи”. Вона додала, що США заохочують український уряд і ЗМІ до започаткування медійної кампанії з метою надання чіткої і точної інформації про реформу.

“Разом з ЄС і банками США готова підтримувати уряд України у впровадженні земельної реформи на користь усім українцям”, - зазначила Квін.

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Як повідомляв Укрінформ, у понеділок Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Земельного кодексу та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.

Фото: Всеукраїнський Форум Україна 30