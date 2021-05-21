UkraineInvest і Польське агентство інвестицій підписали меморандум: що він передбачає

Урядовий Офіс із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest) і Польське агентство інвестицій і торгівлі (PAIH) підписали Меморандум про взаєморозуміння.

Підписи під документом поставили виконавчий директор UkraineInvest Сергій Цівкач та голова правління PAIH Кшиштоф Дринда 21 травня у Варшаві, повідомили Укрінформ у пресслужбі урядового Офісу.

«UkraineInvest та PAIH об’єднали зусилля для надання інвестиційних послуг польським інвесторам в Україні та українським інвесторам у Польщі. Співпраця із PAIH сприятиме реалізації взаємних економічних та інвестиційних цілей і, як наслідок, створить сприятливі умови для залучення іноземних інвестицій в економіку України», - наголосив Цівкач.

Сторони домовилися про обмін інформацією та ідеями щодо інвестиційних можливостей країн. Зокрема, UkraineInvest продовжить надавати підтримку польським інвесторам у вирішенні питань, які можуть виникнути під час підготовки та реалізації інвестпроєктів.

В Офісі наголосили, що Польща є одним із ключових торгових партнерів і входить до першої десятки інвесторів в Україну. Станом на грудень 2020 року загальний обсяг прямих інвестицій з Польщі в економіку України становив 837 млн доларів США, 45% з яких надійшли у промисловість. В Україні вже зареєстровано близько 3 тисяч компаній з польським капіталом.

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Офіс із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest) створено у 2016 році з метою надання підтримки інвесторам. Він надає практичні рекомендації, сприяє в організації зустрічей з представниками державних органів і установ, допомагає у вирішенні питань, які виникають під час реалізації інвестиційних проєктів. Від часу створення Офісу вдалося залучити та розблокувати близько 4 млрд доларів США прямих іноземних інвестицій та вирішити понад 120 питань інвесторів.

Польське агентство інвестицій та торгівлі (PAIH) - це урядове агентство з економічного розвитку, головним завданням якого є підтримка польських компаній у їхній міжнародній діяльності та іноземних компаній, які планують розвивати бізнес у Польщі.

Як повідомлялося, у Варшаві 20 травня підписано Меморандум про співробітництво між Офісом із залучення та підтримки інвестицій та Асоціацією українського бізнесу в Польщі.

Фото: UkraineInvest