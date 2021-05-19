Уряд затвердив вимоги до обґрунтування великих інвестпроєктів

Кабінет Міністрів визначив вимоги до техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проєкту із значними інвестиціями.

Як передає кореспондент Укрінформу, урядову постанову "Про затвердження вимог до техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проєкту із значними інвестиціями" було ухвалено на засіданні уряду 19 травня.

Згідно з документом, техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проєкту із значними інвестиціями має містити оцінку технічної здійсненності проєкту та опис технічних рішень, інформацію про обсяг значних інвестицій та оціночну вартість утримання об’єкта інвестування, результати юридичного аналізу проєкту, аналіз його соціальних та економічних показників, опис ринкового середовища тощо.

Також необхідний аналіз фінансових показників та фінансовий аналіз проєкту за результатами аналізу фінансової моделі проєкту; загальна характеристика державної підтримки, опис форм та загального обсягу державної підтримки, що пропонуються до надання для реалізації проєкту; результати аналізу екологічних наслідків проєкту; перелік виявлених ризиків проєкту, їх оцінка, а також визначення форми управління такими ризиками; строк та етапи реалізації проєкту, результати попередньої оцінки організації та управління виконанням робіт.

«Цей акт розроблено з метою затвердження вимог до змісту техніко-економічного обґрунтування, яке заявник, який має намір реалізувати інвестиційний проєкт із значними інвестиціями, повинен подати до уповноваженого органу», - пояснив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов це рішення у Телеграмі.

Також визначено загальні вимоги до оформлення техніко-економічного обґрунтування.

В уряді сподіваються, що ухвалення постанови дозволить належним чином здійснювати відбір (оцінку) проєктів із значними інвестиціями та сприятиме укладенню спеціальних інвестиційних договорів.

Як повідомляв Укрінформ, на початку лютого Президент Володимир Зеленський підписав закон “Про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями в Україні”. А Кабінет міністрів уповноважив Офіс із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest) супроводжувати інвесторів у передбачених законом процедурах.

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Передбачено, що державна підтримка може надаватися інвесторові у формі звільнення від сплати податку на прибуток підприємств та мита при ввезенні на митну територію України нового устаткування (обладнання), надання права на користування земельною ділянкою зі сплатою орендної плати на спеціальних умовах, забезпечення об'єктами суміжної інфраструктури (автомобільні шляхи, лінії зв'язку, засоби тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерні комунікації тощо) шляхом будівництва/реконструкції такої інфраструктури за державний кошт. При цьому загальний обсяг держпідтримки не може перевищувати 30% від суми інвестицій у проєкт. А сам розмір інвестицій має перевищувати 20 млн євро (в еквіваленті).

У процесі реалізації проєкту потрібно забезпечити створення щонайменше 80 робочих місць із середньою зарплатою працівників, що не менш як на 15% перевищуватиме середню заробітну плату за відповідним видом діяльності в регіоні. Термін реалізації проєкту не може перевищувати 5 років.

Ще одна умова - втілення інвестпроєкту на території України у сферах переробної промисловості (крім діяльності з виробництва та обігу тютюнових виробів, спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв), у тому числі у сфері переробки корисних копалин (крім кам’яного та бурого вугілля, сирої нафти і природного газу), поводження з відходами, транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності, логістики, освіти, охорони здоров'я, мистецтва, культури, спорту, туризму, рекреації.

Щоб почати практичну реалізацію положень нового законодавства про підтримку інвестпроєктів зі значними інвестиціями, в Україні необхідно ухвалити щонайменше 6 нормативно-правових актів, заявляла 14 травня заступник міністра економіки Ірина Новікова.