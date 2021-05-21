В Україні планують додатковий контроль якості зерна, що експортується в Китай

Українська зернова асоціація і Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів ухвалили 21 травня Меморандум про узгодженість дій при експорті зерна до Китайської Народної Республіки.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба УЗА.

УЗА та Держпродспоживслужба у межах Меморандуму домовилися рекомендувати бізнесу додаткові заходи контролю відповідності фітосанітарного стану зерна, в тому числі контролю якості та безпечності, для експорту до Китаю.

Зокрема, рекомендувати суб’єктам господарювання здійснювати додаткові відбори проб зерна з автотранспорту та додаткові заходи контролю в місцях зберігання, зерно з яких планується експортувати в КНР.

Суб’єктам господарювання буде також рекомендовано запровадити додаткові заходи контролю щодо відповідності фітосанітарного стану зерна (в тому числі контролю якості та безпечності), яке буде експортоване до КНР, шляхом контролю середньодобових проб як візуально, так і з відбором зразків.

"Рекомендувати зацікавленим суб’єктам господарювання аграрного ринку не допускати формування експортних партій зерна до КНР, що уражене, пошкоджене чи засмічене шкідливими організмами, які заборонені відповідними Протоколами для ввезення до КНР", - зазначається у документі.

Сторони домовилися сприяти ефективному обміну інформацією та офіційними документами, що підтверджують виявлення зерна ураженого, пошкодженого чи засміченого шкідливими організмами, які заборонені відповідними Протоколами для ввезення до КНР.

Президент УЗА Микола Горбачьов зазначив, що спільні ініціативи з Держпродспоживслужбою покликані сприяти збереженню позицій українського зерна на китайському ринку.

«Китай за останні роки став одним з головних покупців українського зерна. На нашу думку вкрай важливо спільно реагувати на виклики на світовому ринку та спільними зусиллями підвищувати якість та безпечність українського зерна для покращення його конкурентоздатності та затребуваності в наших торговельних партнерів», - зазначив Горбачьов.

Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька переконана, що разом з УЗА вдасться суттєво зменшити кількість нотифікацій та вирішити проблемні питання виробників, з якими вони зіштовхуються при експорті.

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У поточному сезоні Китай вже імпортував 11,9 млн т або 29% із загального обсягу українського експорту 41 млн т зернових. З цього обсягу близько 9 млн т припадає на кукурудзу, 2,86 млн т – на ячмінь. Україна також експортувала в поточному сезоні до Китаю понад 1,8 млн т соняшникового шроту (49% від загального обсягу експорту) та понад 1 млн т соняшникової олії (близько 24% від загального обсягу експорту).