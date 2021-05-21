Експорт зернових перевищив 40 мільйонів тонн

Україна із 1 липня 2020 року (початок 2020/2021 маркетингового року; МР) по 14 травня 2021 року експортувала понад 40 млн тонн зернових та зернобобових культур; це на 12,2 млн тонн менше, ніж було експортовано на цю дату в 2019/2020 МР.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє інформаційно-аналітичний портал АПК.

Зокрема, було експортовано 15,381 млн тонн пшениці (на 4,144 млн тонн менше, ніж на 14 травня 2020 року); 19,821 млн тонн кукурудзи (на 7,448 млн тонн менше); 4,131 млн тонн ячменю (на 643 тис. тонн менше); 2,0 тис. тонн жита (на 6,2 тис.тонн менше).

Також за вказаний період відправлено на експорт 107,1 тис. тонн пшеничного борошна (на 195,9 тис. тонн менше).

Як повідомляв Укрінформ, Мінекономіки 1 липня 2020 року підписало Меморандум про узгодження позицій з учасниками зернового ринку України на новий маркетинговий рік. За результатами підписання Додатка до зернового меморандуму про граничний обсяг експорту у 2020/2021 МР, Україна експортує 17,5 млн тонн пшениці та 1 тис. тонн жита.

Внесені у січні цього року зміни до Додатка до меморандуму передбачають, що граничний обсяг експорту кукурудзи на 2020/2021 МР становитиме 24 млн тонн. У 2019/2020 МР експорт української кукурудзи, за даними Мінекономіки, сягнув 30,33 млн тонн.

Читайте також: Україна вдесятеро збільшила експорт зерна до Азії

Українська зернова асоціація (УЗА) у лютому 2021 року знизила прогноз експорту зернових та олійних культур на 7,2%, або на 3,9 млн тонн порівняно із жовтневим прогнозом - до близько 50 млн тонн.