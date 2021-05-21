Уряд докладає всіх зусиль, щоб Харківський авіазавод випустив літаки - Шмигаль

Український уряд докладає всіх зусиль для того, щоб Харківське державне авіаційне виробниче підприємство випустило літаки.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"На Харківському заводі готові фюзеляжі, і вони абсолютно мають шанс бути доопрацьовані та випущені як літаки. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб це відбулось. Підтверджую цю роботу", - сказав Шмигаль.

Він додав, що замовлення Міністерства оборони України ДП "Антонов" на три літаки Ан-178 також сприяє відновленню роботи Харківського авіазаводу.

Як повідомляв Укрінформ, Харківське державне авіаційне виробниче підприємство - одне з підприємств авіаційної промисловості України, що спеціалізується на повному циклі робіт із серійного виробництва, доопрацювання та технічного обслуговування в процесі експлуатації вироблених літаків. Із червня 2015 року ХАЗ, уже в стані банкрутства, увійшов у концерн «Укроборонпром». Включений у список підприємств, що наразі не підлягають приватизації. Основна заборгованість (65%) держпідприємства – понад 2 млрд грн перед держбюджетом – пов’язана з випуском у 2009 році облігацій на 1,6 млрд грн під державні гарантії.

У 2012-2020 рр. ХАЗ узагалі не мав державних замовлень. Останній літак підприємство випустило в 2014 році. Станом на початок цього року загальна заборгованість підприємства становила 4 млрд грн, у тому числі перед державою – 2 млрд.

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У серпні 2020 року на ХАЗі відбулася нарада під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Глава уряду заявив, що робоча група під керівництвом Уруського напрацює план розвитку авіазаводу. За словами Шмигаля, такий варіант як концесія для виведення підприємства з кризи не розглядається.

4 січня віцепрем'єр-міністр Олег Уруський під час робочої поїздки до Харкова повідомив про підготовку законопроєкту щодо списання заборгованості ХАЗу.

14 квітня заступник генерального директора ДК «Укроборонпром» з виробництва Ігор Фоменко заявив про те, що для Харківського державного авіаційно-виробничого підприємства шукають інвестора, готового вкласти в програму імпортозаміщення для літака Ан-74 150 млн доларів.