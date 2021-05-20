Рада підтримала розширення повноважень приватних виконавців

Верховна Рада ухвалила в першому читанні зміни до Митного кодексу щодо розширення повноважень приватних виконавців на примусове виконання постанов про накладення штрафу за порушення митних правил.

Як передає Укрінформ, за відповідний законопроєкт №4532 на позачерговому засіданні у четвер, 20 травня, проголосували 273 народних депутати.

"Проєкт закону розроблено на виконання Україною умови "5a" додатка І до Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником та Європейським Союзом як кредитором і Кредитної угоди між Україною як позичальником та Національним банком України як агентом позичальника та Європейським Союзом як кредитором (щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда 200 мільйонів євро), ратифікованого Верховною Радою України 25 серпня 2020 року", – зазначається в пояснювальній записці.

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Проєктом закону пропонується внести зміни до статей 535, 540 Митного кодексу та розширити повноваження приватних виконавців щодо примусового виконання ними постанов у справах про адміністративні правопорушення. Так, відповідні зміни дозволять приватним виконавцям здійснювати примусове виконання постанов про накладення штрафів.

Як повідомлялося, приватний виконавець — це суб'єкт незалежної професійної діяльності, уповноважений державою на здійснення діяльності з примусового виконання рішень, визначених законом та у спосіб і порядок, встановлений законом.