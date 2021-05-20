Україна і Польща підписали два меморандуми про співпрацю між бізнесом

У рамках XIII міжнародного форуму “Польсько-українські дні бізнесу” в четвер у Варшаві підписано два меморандуми про співпрацю.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Зокрема, підписано Меморандум про взаєморозуміння між Радою експортерів та інвесторів при МЗС України та Асоціацією українського бізнесу в Польщі. Її підписали посол України в Польщі Андрій Дещиця та голова Ради асоціації Ярослав Романчук.

У Варшаві підписано також Меморандум про співробітництво між Офісом із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest) та Асоціацією українського бізнесу в Польщі. Меморандум підписали виконавчий директор UkraineInvest Сергій Цівкач та голова Ради асоціації Ярослав Романчук.

Участь у “Польсько-українських днях бізнесу” у Варшаві взяли, зокрема, віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, який брав участь у форумі в онлайн-режимі, а також заступник глави МЗС України Василь Боднар.

Як повідомлялося, Польща вийшла на друге місце як найбільший у світі (після Китаю) торговельний партнер та експортний ринок України.

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За даними керівника відділу з економічних питань Посольства України в Польщі Ігоря Баранецького, загальний товарообмін між Україною і Польщею торік склав 7,36 млрд доларів. За його словами, амбітною метою України є досягнення обсягу двосторонньої торгівлі з Польщею у 10 млрд дол. Він переконаний, що це можна здійснити через 2-3 роки.