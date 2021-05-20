Україна і Польща підписали два меморандуми про співпрацю між бізнесом
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Зокрема, підписано Меморандум про взаєморозуміння між Радою експортерів та інвесторів при МЗС України та Асоціацією українського бізнесу в Польщі. Її підписали посол України в Польщі Андрій Дещиця та голова Ради асоціації Ярослав Романчук.
У Варшаві підписано також Меморандум про співробітництво між Офісом із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest) та Асоціацією українського бізнесу в Польщі. Меморандум підписали виконавчий директор UkraineInvest Сергій Цівкач та голова Ради асоціації Ярослав Романчук.
Участь у “Польсько-українських днях бізнесу” у Варшаві взяли, зокрема, віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, який брав участь у форумі в онлайн-режимі, а також заступник глави МЗС України Василь Боднар.
Як повідомлялося, Польща вийшла на друге місце як найбільший у світі (після Китаю) торговельний партнер та експортний ринок України.
За даними керівника відділу з економічних питань Посольства України в Польщі Ігоря Баранецького, загальний товарообмін між Україною і Польщею торік склав 7,36 млрд доларів. За його словами, амбітною метою України є досягнення обсягу двосторонньої торгівлі з Польщею у 10 млрд дол. Він переконаний, що це можна здійснити через 2-3 роки.