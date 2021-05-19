Україна підтримує стратегію «Зеленої угоди» Євросоюзу

Україна поки не приєднується до "Зеленої угоди" Європейського Союзу, але підтримує її стратегію.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявила керівник української парламентської делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева, передає Укрінформ.

За її словами, Україна підтримує стратегію угоди з огляду на актуальність для країни проблем екологічної безпеки. Зокрема, через окупацію Росією частини територій Донецької та Луганської областей істотно погіршилася екологія регіону.

"Донбас — регіон, який завжди був пов'язаний із важкою промисловістю. І ми знаємо з досліджень деяких українських та іноземних вчених, що зараз у регіоні через окуповані його частини спостерігається потенційна екологічна катастрофа. Це і якість води, і доступ до неї. Це також використання наших природних ресурсів, яке почалося після окупації та війни у 2014 році, що призводить до втрат, висихання гирла річок. Знімки з космосу доводять і показують природні водойми, які висохли", — наголосила Мезенцева.

Вона додала, що "ми не можемо не слідувати цьому курсу ЄС, але для цього теж потрібно величезне фінансування".

При цьому Мезенцева акцентувала, що Україна отримує від ЄС масштабну матеріальну підтримку — так, в цілому з 2014 року ЄС виділив понад 16 млрд євро на проведення реформ, розвиток України.

"Тут чітка цифра — 16,5 млрд євро безповоротної фінансової допомоги. Хочу наголосити, що це не кредит. Це та допомога, яка пішла на науку, культуру, економіку та інші сфери", — зазначила вона.

Як повідомлялося, у грудні 2019 року новий склад Єврокомісії під керівництвом Урсули фон дер Ляєн вперше представив в Європарламенті проєкт Зеленої угоди ЄС, яка пізніше була підтримана Європейською Радою на рівні глав держав та урядів країн ЄС.

Цей "зелений" курс передбачає перетворення Європи на кліматично нейтральний континент до 2050 року. Така мета дотягатиметься за рахунок масштабної "зеленої трансформації", включаючи технологічний розвиток промисловості, інноваційні підходи до зниження обсягів шкідливих викидів, підвищення енергоефективності, запровадження циркулярної економіки, пошук поновлювальних та нових джерел енергії, наприклад водневих технологій, які мають прийти на заміну традиційним вуглецевим енергетичним ресурсам.

У 2020 році Україна заявила про готовність приєднатися до "Зеленої угоди".