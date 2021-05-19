Нацбанк подовжив антикризові заходи до кінця року

Національний банк подовжив на 7 місяців дію антикризових заходів у частині особливостей застосування заходів впливу до банків та відповідальних осіб банківських груп.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Таке рішення зумовлене продовженням дії карантину та обмежувальних заходів. Національний банк не застосовуватиме до 31 грудня 2021 року до банків та банківських груп заходів впливу за порушення встановлених вимог щодо достатності капіталу, ліквідності, кредитного ризику, обмеження операцій між банком та пов’язаними з інвестором за субординованим боргом особами.

Рішення діятиме лише у разі, якщо порушення виникли через негативний вплив карантину та обмежувальних заходів на показники діяльності банку чи його боржників і якщо банки, враховуючи рекомендації Національного банку, не здійснювали розподіл прибутків за 2019 та 2020 роки шляхом виплати дивідендів та дотримуються встановлених обмежень в їхній діяльності.

Відповідні зміни передбачені постановою правління Національного банку України №40 від 18 травня 2021 року "Про внесення змін до постанови правління Національного банку України від 4 червня 2020 року №73" та набирають чинності з 20 травня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, на початку червня 2020 року Національний банк запровадив низку заходів для підтримки банківського сектору в поточних економічних умовах. Черговим кроком стало ухвалення рішення щодо незастосування до червня 2021 року до банків та банківських груп заходів впливу за порушення встановлених вимог щодо достатності капіталу, ліквідності, кредитного ризику, обмеження операцій між банком та пов’язаними з інвестором за субординованим боргом особами.