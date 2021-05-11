Споживча інфляція у квітні виявилася нижчою за прогноз – Нацбанк

Споживча інфляція у квітні виявилася нижчою за прогноз, опублікований в Інфляційному звіті за квітень 2021 року, що передусім пов’язано зі сповільненням зростання цін на сирі продукти харчування.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в коментарі Національного банку щодо рівня інфляції в квітні 2021 року, повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що зростання цін на сирі продукти харчування сповільнилося до 7,6% р/р. Зокрема, поглибилося падіння цін на овочі борщового набору, насамперед картоплю та цибулю, через збереження значних минулорічних запасів. Завдяки нижчим зовнішнім цінам надалі дешевшали цитрусові в річному вимірі. Унаслідок посилення конкуренції з боку іноземних виробників сповільнилося зростання цін на молоко. Крім того, на тлі високої бази порівняння нижчими темпами дорожчала гречка, а також зменшилися ціни на яйця в річному вимірі. Натомість через збільшення витрат та скорочення виробництва зросли ціни на курятину. Надалі також дорожчали цукор та борошно через високі світові ціни та гірші врожаї цукрового буряку та пшениці.

У Нацбанку зауважують, що натомість фундаментальний інфляційний тиск, що вимірюється показником базової інфляції, посилювався під впливом стійкого попиту та зростання виробничих витрат.

Унаслідок подальшого підвищення світових цін на продовольство, передусім на соняшникову олію, стрімко прискорилося подорожчання оброблених продовольчих товарів до 10,0% р/р. Збільшення вартості сировини (борошна, олії та цукру) разом зі зростанням витрат на енергію сприяли підвищенню цін на майонез, маргарин, спред, хліб та борошняні вироби. Дорожчало вершкове масло, сир, кондитерські вироби та безалкогольні напої.

Темпи зростання вартості послуг також збільшилися до 7,8% р/р. Під впливом стійкого попиту та підвищення виробничих витрат стрімкіше дорожчали послуги громадського харчування, салонів краси, ремонту, оренди житла та медичні послуги. Продовжила збільшуватися вартість послуг таксі, обслуговування автомобілів та водійських курсів через підвищення попиту та подорожчання палива.

Натомість темпи зростання цін на непродовольчі товари знизилися до 1,0% р/р. Це зумовлювалося вичерпанням ефектів минулорічного послаблення гривні, а також посиленням карантинних обмежень у більшості регіонів. Сповільнилося, зокрема, подорожчання фармацевтичної продукції, автомобілів та побутової техніки. Крім того, нижчими, ніж торік, залишалися ціни на товари для особистого догляду, іграшки, побутові товари, комп'ютерну техніку, одяг та взуття.

Темпи зростання адміністративно регульованих цін збільшилися до 14,4% р/р. Так, надалі дорожчав газ, гаряча вода та опалення передусім через низьку базу порівняння. Унаслідок підвищення витрат на паливо та оплату праці, а також посилення карантину збільшилася вартість автомобільних та залізничних перевезень. Водночас завдяки розширенню пропозиції повільніше дорожчали тютюнові вироби.

Прискорення зростання цін на паливо продовжилося до 24,3% р/р. Зростання вартості палива підтримувало підвищення світових цін на нафту, а також збереження високого попиту з боку населення.

Попри нижчу, ніж очікувалося, інфляцію в квітні, Національний банк очікує на збереження значного інфляційного тиску впродовж наступних місяців з огляду на стійкий споживчий попит, а також високі світові ціни, зокрема на енергоносії та продовольство.

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Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними Державної служби статистики України, у квітні 2021 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 8,4% (з 8,5% у березні), а в місячному вимірі ціни зросли на 0,7%.

Згідно з прогнозом Національного банку (Інфляційний звіт, квітень 2021 року), інфляція почне сповільнюватися восени 2021 року й повернеться до цільового діапазону 5% ± 1 в.п. у першому півріччі 2022 року. Цьому сприятимуть вичерпання ефекту низької бази порівняння, надходження на ринки нового врожаю, а також останні рішення правління Національного банку про підвищення облікової ставки.