Мінфін спростив проведення транзитних операцій з фінансовими гарантіями

Міністерство фінансів видало наказ, яким спрощується для бізнесу здійснення транзитних операцій з використанням фінансових гарантій; документ зареєстрований Міністерством юстиції 17 травня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що наказ №200 «Про деякі питання забезпечення сплати митного боргу в режимі спільного транзиту» підписаний 6 квітня 2021року. Проєкт наказу було розроблено Мінфіном спільно з Держмитслужбою за підтримки Офісу підтримки реформ при Мінфіні та Програми EU4PFM.

Наказом спрощується для бізнесу здійснення транзитних операцій з використанням фінансових гарантій. Зокрема, затверджується порядок забезпечення сплати митного боргу в режимі спільного транзиту із застосуванням електронної системи управління гарантіями, яка є складовою національної електронної транзитної системи (аналог NCTS).

Затверджений порядок визначає: прийняття фінансових гарантій, їх реєстрацію та облік, скасування реєстрації, відкликання та вивільнення фінансових гарантій, та облік резервування та вивільнення базової суми загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії, що здійснюється із застосуванням електронної системи управління гарантіями.

17 травня 2021 року наказ зареєстровано Міністерством юстиції України, документ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Як повідомлялось, із 1 січня 2009 року на території Європейського Союзу всі операції транзиту здійснюються з використанням європейської митної інформаційної системи NCTS (New Customs Transit System).

В Україні 8 квітня 2021 року оформлено першу декларацію у режимі спільного транзиту на національному рівні із застосуванням NCTS. Зараз NCTS працює в Україні в національному масштабі, який є необхідним етапом підготовки для приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту.