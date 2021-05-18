Мінфін розмістив облігації на ₴14,16 мільярда

Міністерство фінансів 18 травня 2021 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до бюджету 14,16 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 18 травня 2021 року, до державного бюджету залучено 14 158 227 547,71 грн", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів України 11 травня на аукціонах із розміщення ОВДП залучило до бюджету 1,4 млрд грн.