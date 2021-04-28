Мінфін залучив до бюджету понад 10 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів на аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до бюджету в еквіваленті 10,362 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Фейсбуці.

Зазначається, що 27 квітня 2021 року на аукціонах ОВДП Міністерство фінансів запропонувало інвесторам п'ять випусків цінних паперів в національній валюті і два випуски в іноземних валютах. Строк обігу пропонованих державних облігацій в гривні – 6 місяців, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки, та 3 роки. Строк обігу облігацій запропонованих у євро та доларах США становив 1 рік. За підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 10,362 млрд грн.

Від розміщення державних цінних паперів в національній валюті до державного бюджету було залучено 8,352 млрд гривень. Середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП склала 9,00%, 1-річних – 11,20%, 1,5-річних - 11,30%, 2-річних – 11,96%, 3-річних - 12,28%.

Від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено $21 млн та €42 млн. Середньозважена ставка дохідності за ОВДП номінованих у доларах становить 3,7%, у євро - 2,5%.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів 20 квітня на аукціонах із розміщення ОВДП залучило до бюджету 4,59 млрд грн.